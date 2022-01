Neueröffnung «Ein sauberer Hund ist ein glücklicher Hund»: Miriam Rotgans hat in Horn einen neuen Hundesalon eröffnet Für fünfeinhalb Jahre hatte Miriam Rotgans in Arbon einen Hundesalon betrieben. Nun ist sie in Horn tätig. Ihr neuer Salon Wuschel hat Ende Dezember eröffnet.

Das Bolonka-Männchen Yogi bekommt im Hundesalon Wuschel einen neuen Haarschnitt. Bild: Alain Rutishauser

Yogi steht geduldig auf dem kleinen Coiffeusetischchen, hebt seine Pfoten oder dreht sich im Kreis, während ihm Miriam Rotgans mit Rasierer und Schere das graue, gelockte Fell stutzt. Das Männchen der Rasse Bolonka Zwetna ist zu Gast im Ende Dezember eröffneten Hundesalon Wuschel in Horn. Der Name des Salons stammt von Rotgans' erstem Hund, einem Männchen der Rasse Lahsa Apso, der auf den Namen Wuschel hörte.

Bis zum 3. Januar war der Salon nochmals kurz geschlossen. «Denn ich hatte zwei Operationen: Ich erhielt einen Magenbypass und liess mir das Karpaltunnelsyndrom beidseitig operieren», sagt Rotgans. Davor war sie fünfeinhalb Jahre in Arbon, bevor sie wegen der Kundschaft nach Horn umzog. Von Oktober bis Dezember wurde der neue Standort an der Aachstrasse 2 gleich beim Bahnhof Horn renoviert und zum Hundesalon umfunktioniert. «Ich dachte mir, ich will unbedingt hier rein», sagt Rotgans, als sie die Lokalität in Horn gefunden habe.

Früher war sie in der Pferdepflege tätig. Noch heute hat sie ein Pflegepferd namens Caruso in Uttwil, mit dem sie jeden Donnerstagnachmittag zusammen ist. Ausserdem war sie als Konditorin tätig. Das habe ihr auch alles Spass gemacht.

«Doch Hunde sind mein Leben. Ich liebe sie, darum war es schon immer mein Wunsch, einen Hundesalon zu eröffnen.»

Also machte Rotgans die Ausbildung zur Hundecoiffeuse.

Miriam Rotgans mit ihrer Hündin Lulu im Hundesalon an der Aachstrasse in Horn. Bild: Alain Rutishauser

Kleinere Hunde sind herausfordernder

Mittlerweile hat Rotgans knapp sechs Jahre Berufserfahrung und kennt die Unterschiede der verschiedenen Hunderassen. So seien grössere Hunde eher pflegeleicht und liessen sich auch leichter baden und schneiden. Generell würden solche Rassen rund eineinhalb Stunden im Salon benötigen. Kleinere Hunde wie Chihuahuas, Bolonkas oder Malteser seien hingegen herausfordernder und benötigten mehr Zeit.

«Ich wurde auch schon gebissen, beispielsweise von einem Chihuahua, der sich die Nägel anfangs nicht schneiden lassen wollte. Mit der Zeit habe ich es aber geschafft, dass er auch ohne Maulkorb hinhält», erzählt Rotgans. Mit Geduld und Liebe sei alles machbar. Auch eine gute Vorbereitung sei wichtig und auch, bei den Haltern nachzufragen, was der Hund möge und brauche.

«Ich möchte, dass Tier und Halter zufrieden aus meinem Salon laufen. Denn ein sauberer Hund ist ein glücklicher Hund.»

Ihre Hündin Lulu ist Schönheitschampion

Rotgans' derzeitiger Hund heisst Lulu, eine eineinhalbjährige Dame der tibetischen Rasse Lahsa Apso. Im März tritt Lulu bereits zum vierten Mal an einer Hundeschau auf. Dafür muss sie von Rotgans jeweils vorbereitet werden: bürsten, föhnen, waschen und schneiden. «An der Schau laufen die Hunde gemeinsam und werden auf ihre Haarqualität, den Charakter, das Gebiss sowie den Körperbau geprüft», erklärt Rotgans. Dann werde entschieden, welcher Hund der schönste sei. Lulu kann sich gute Chancen ausrechnen. Sie wurde an einer früheren Hundeschau nämlich bereits «Schweizer Jugend-Schönheitschampion».