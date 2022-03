Burgerkette «Wir wollen zeigen, dass Burger auch Qualität haben können»: Neuer Burgerladen in Wittenbach will Fast-Food-Image aufpolieren Die Restaurantkette Big Burger hat sich mit qualitativ hochwertigen Burgern einen Namen gemacht. An der Hofenstrasse hat im Januar bereits die 14. «Big Burger»-Filiale eröffnet – für Filialleiter Fabio Bandli durchaus nicht die letzte im Raum St.Gallen.

In Wittenbach hat im Januar ein neues Burgerrestaurant eröffnet. Bild: Alain Rutishauser

Frischer Wind in der Gastronomieszene in Wittenbach: Im ehemaligen «Il Brigante» an der Hofenstrasse 37 ist per 1. Januar ein neues Restaurant eingezogen. Ein Burgerladen um genauer zu sein, aber nicht irgendeiner. «Big Burger» ist eine Schweizerische Restaurantkette, die 2004 in Wetzikon ihre erste Filiale eröffnete und in den letzten Jahren fleissig expandiert hat. Das neu eröffnete Restaurant in Wittenbach ist bereits die 14. Adresse für «Big Burger». Filialleiter Fabio Bandli sagt, das Ziel sei es, dass die Leute irgendwann zueinander sagen: «Ich habe Lust auf einen guten Burger, gehen wir doch ins ‹Big Burger›.»

«Big Burger» setzt auf Regionalität und Qualität

Fabio Bandli, Filialleiter des «Big Burger» in Wittenbach. Bild: Alain Rutishauser

Um sich einen Namen in der Region zu verschaffen, arbeitet «Big Burger» mit regionalen Lieferanten zusammen, das Gemüse beziehen sie beispielsweise von der Caviezel Giovanettoni AG in Arbon. «Fast Food ist mittlerweile etwas in Verruf. Wir wollen zeigen, dass Burger auch Qualität haben können», sagt Bandli, der nebenbei im Master Business Communication an der Universität St.Gallen studiert. Zwar habe es auch schon Kunden gegeben, die wegen der etwas gehobeneren Preise – ein Burger kann schnell über 20 Franken kosten – erst die Nase gerümpft haben. Doch Bandli sagt:

«Nach dem Essen war bei den allermeisten die anfängliche Skepsis verflogen.»

«Big Burger» hat sich nach Filialen in Zug, Zürich oder dem Aargau nach einem Standort im Raum St.Gallen umgeschaut. Dann sei man auf das Lokal in Wittenbach aufmerksam geworden und es habe einfach gepasst. «Wir haben uns gedacht, wenn gleich nebenan ein Lidl steht, wird es hier genug Leute geben, die einkaufen gehen», sagt Bandli. Ausserdem sei das grosse Einzugsgebiet Richtung Bodensee und in die Stadt zusätzlich interessant.

Jede Burgerbestellung wird einzeln ausgeliefert

Die Filiale hat vier Festangestellte und acht Kuriere, die besonders an den Wochenenden während der Lieferzeiten permanent unterwegs seien. «Wir liefern jede Bestellung einzeln aus, weil die Burger sonst nicht mehr so frisch ankommen, wie sie sollten», sagt Bandli. «Big Burger» liefert jeweils von 11 bis 13 Uhr und abends von 17 bis 21 Uhr aus, freitags und samstags bis 22 Uhr.

Nebst klassischen Burgern von gehobener Qualität probiert «Big Burger» auch Neues aus: «Kürzlich hat in Wetzikon der erste ‹Big Vegan›, ein rein veganer Burgerladen, eröffnet», sagt Bandli. Und auch nach der 14. «Big Burger»-Filiale soll noch nicht Schluss sein. Die Idee sei, auch die Region St.Gallen in Zukunft noch grossflächiger abdecken zu können. Bandli sagt: «Wenn es so weiterläuft und die Leute auch in einem Jahr noch Freunde an unseren Produkten haben, sind wir offen, im Raum St.Gallen noch den ein oder anderen Standort zu eröffnen.»