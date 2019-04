Kommentar Neue Webseite: Der Kanton St.Gallen begrüsst die Generation Smartphone Eine kleine Webkritik. Martin Oswald

Der Kanton St.Gallen hat eine neue Webseite. www.sg.ch lautet die Adresse. Wer die neue Seite auf seinem Büro-Computer oder Laptop öffnet, erschrickt möglicherweise zuerst, wird man doch von einem bildschirmfüllenden Foto eines wechselnden Sujets aus der Ostschweiz begrüsst. Gleich darunter sind acht Kacheln angeordnet, welche die Bürgerinnen und Bürger zu den verschiedenen Dienstleistungen des Kantons führen. Die Schrift gross, die Farben grau. Einen Design-Award wird das Portal kaum gewinnen.

Und doch hat der Kanton beim Aufbau und der Gestaltung der neuen Webseite vieles richtig gemacht. So wurde sie beispielsweise konsequent «mobile first» entwickelt. Das heisst, die Webseite funktioniert perfekt auf jedem Smartphone, also dort, wo immer mehr Menschen nach Informationen suchen. Zudem standen bei der Konzeption ganz offensichtlich die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Zentrum der Überlegungen. «User centered design» nennt sich das in der Fachsprache. Ob nun ein Fahrzeug eingelöst werden muss, oder eine Adresse benötigt wird – finden statt suchen ist jetzt neu die Devise.

Ein besonderes Highlight versteckt sich hinter dem grünen Symbol mit dem Titel «Leichte Sprache». So kann sich der User, je nach sprachlichem Verständnis, in einfachsten Sätzen oder in gewohnter Alltagssprache über das Arbeiten, Wohnen oder die Umwelt im Kanton St.Gallen informieren. Das alles in grosser und markanter Schrift. Eine Web­seite für alle eben. Dass der Kanton auch an der Partizipation seiner Bewohner interessiert ist, zeigt die Einladung, eigene Fotos einzusenden, wovon ausgewählte dann als Begrüssungsbild auf der neuen Webseite gezeigt werden. «User generated content» eben. Mission Relaunch geglückt.