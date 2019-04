Neue Ausstellung in St.Gallen zeigt Schicksale von Flüchtlingen Am Freitag eröffnet im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen die Ausstellung «Flucht». Sie soll aufzeigen, warum Menschen flüchten, was ihnen auf ihrem Weg widerfährt und warum sie in der Schweiz aufgenommen werden - oder eben auch nicht. Marlen Hämmerli

Ein Blick in die Ausstellung. (Bild: PD)

Rund 70 Millionen Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht. Eine Zahl so gross, dass sie unbegreiflich wird und das einzelne Schicksal in der Masse verschwindet.

Einzelne Schicksale sichtbar machen - das ist das Ziel der neuen Ausstellung «Flucht», die übermorgen Freitag im Historischen und Völkerkundemuseum eröffnet wird. Da ist zum Beispiel die 16-jährige Malaika. Sie steht sinnbildlich für vielen Minderjährigen, die aus ihrer Heimat vertrieben werden. Über 50 Prozent der Flüchtlinge sind minderjährig.

Minderjährig und alleine auf der Flucht

Malaika stammt aus dem Südsudan. Sie floh, als der Bürgerkrieg ihr Dorf erreichte. Ihre Eltern und ihre Geschwistern wurden ermordet. Malaika konnte sich verstecken und machte sich mit einer Gruppe Jugendlicher auf in den Süden, nach Kenia.

Wie die Geschichte von Malaika weitergeht, was ihr auf der Flucht und im Flüchtlingslager in Kenia widerfährt - all das erfahren Besucherinnen und Besucher der Ausstellung. Neben Malaika werden eine weitere Frau und drei Männer porträtiert. Ihre Schicksale und Fluchtrouten unterscheiden sich, doch jede steht für eine typische Flüchtlingsgeschichte. «Eine wirklichen Person zu zeigen - mit Namen, Gesicht und Geschichte - war nicht möglich. Auch wegen des Personenschutzes. Man muss sich vorstellen, das sind Vertriebene», sagt Sibylle Siegwart, Informationsverantwortliche der Eidgenössischen Migrationskommission. «Aber diese Personen könnte es so geben.»

Ein Camp von Vertriebenen in Somalia. (Bild: PD)

Ausstellung soll Vorurteile bekämpfen

Die Wanderausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Eidgenössischen Migrationskommission (EKM), des Staatsektretariats für Migration (SEM), des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA).

Auslöser für die Ausstellung waren die vielen Flüchtlinge, die ab 2015 nach Europa reisten. «Wir haben uns aber schon vorher Gedanken darüber gemacht, wie wir die Bevölkerung über andere Wege als die Medien informieren können», sagt Siegwart. Mit der Ausstellung wollen die Verantwortlichen Vorurteile auflösen und Toleranz schaffen.

St.Gallen ist nun die letzte Station der Wanderausstellung. Begleitet wird sie von einem breiten Rahmenprogramm, das das Fenster in die Ostschweiz öffnen soll. Wie ergeht es Flüchtlingen in der Ostschweiz? Wie werden sie integriert und wie läuft die Arbeit im Bundesasylzentrum Altstätten? Solche und weitere Fragen sollen im Rahmen von «dialogischen Führungen» beantwortet werden.