Kanton St.Gallen: Nein zu Fair-Food in allen Wahlkreisen Die beiden Agrarinitiativen klar abgelehnt, die Veloinitiative deutlich angenommen: Der Kanton St. Gallen weiss sich bei den eidgenössischen Abstimmungen vom Wochenende in guter Gesellschaft. Christoph Zweili

Die Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle» wurde mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 77,3 Prozent verworfen (Stimmbeteiligung: 37,18 Prozent), die Fair-Food-Initiative (Stimmbeteiligung: 37,26 Prozent) etwas knapper mit einem Nein-Anteil von 70,25. Der Bundesbeschluss über die Velo-, Fuss- und Wanderwege erhielt einen Ja-Stimmen-Anteil von 71,42 Prozent – die Stimmbeteiligung betrug 37,25 Prozent.

Niederhelfenschwil lehnt am deutlichsten ab

Die Initiative für Ernährungssouveränität, die auch das nationale Ständemehr nicht schaffte, wurde in allen acht St. Galler Wahlkreisen abgelehnt, am deutlichsten im Rheintal (79,41 Prozent), gefolgt vom Sarganserland (79,38). Die Abfuhr war in der Gemeinde Niederhelfenschwil mit 85,55 Prozent am höchsten, gefolgt von den SVP-Hochburgen Oberriet (83,68) und Rüthi (83,66). Am meisten Sympathie erfuhr das Volksbegehren in den Gemeinden bei den Auslandschweizern (69,45) und in den Gemeinden Neckertal (70,5), St. Gallen (70,53) und Marbach (71,84).

Auch die Fair-Food-Initiative wurde in allen Wahlkreisen abgelehnt. Den höchsten Nein-Anteil weist erneut das Rheintal aus (73, 42), gefolgt vom Sarganserland (73,24). Am deutlichsten abgelehnt wurde die Vorlage in den Gemeinden Andwil (79,96), Oberbüren (79,81), Niederhelfenschwil (79,25), Rüthi (78,71), Oberriet (78,38) und Zuzwil (77,97). Am wenigsten Nein-Stimmen gab es bei den Auslandschweizern (59,67) und in den Gemeinden St. Gallen (59,92) und Rorschach (62,22).

Rorschach steht Veloinitiative am nächsten

Umgekehrt bei der Velo-Initiative: Sie wurde in allen Wahlkreisen angenommen. Den höchsten Ja-Stimmen-Anteil verzeichneten die Auslandschweizer (85,14), gefolgt von den Wahlkreisen St. Gallen (73,31) und Rorschach (73,13). Auf Gemeindeebene war die Zustimmung in Rorschach (78,91), Marbach (78,02), Sargans (77,20) und Rapperswil-Jona (76,93) am höchsten. Zu den Schlusslichtern gehören Niederbüren (57,52 Prozent Ja-Anteil), Flums (58,84), Quarten (59,92), Oberbüren (60,11) und Neckertal (60,89).