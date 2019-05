Nationalrat Marcel Dobler will für die FDP St.Gallen ins Stöckli Seit dieser Legislatur sitzt Marcel Dobler im Nationalrat – jetzt soll er in den Ständerat wechseln. Die St.Galler FDP lanciert den Unternehmer und ehemaligen Spitzensportler für die Ständeratswahlen im Herbst.

Marcel Dobler spricht am ersten Tag der Frühlingssession im Nationalrat in Bern. (Bild: Keystone)

(sda/ghi) Der St. Galler Nationalrat Marcel Dobler (FDP) will in den Ständerat. Dies hat seine Partei am Montag angekündigt. Dobler soll im kommenden Herbst für die FDP den Sitz von Karin Keller-Sutter zurückerobern.

Diesen Sitz eroberte vor einer Woche der St. Galler Regierungsrat Benedikt Würth (CVP). Nun kommt es am 20. Oktober um die beiden St. Galler Sitze in der kleinen Kammer zu einer spannenden Kampfwahl zwischen Würth, Dobler und Ständerat Paul Rechsteiner (SP). Weitere Kandidaturen sind zu erwarten.

Digitec-Gründer und ehemaliger Bobfahrer

Der 38-jährige Dobler wurde 2015 für die FDP als Quereinsteiger in den Nationalrat gewählt. 2001 gründete er gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern das Online-Versandunternehmen Digitec, das er 13 Jahre lang als CEO führte. Das Unternehmen ist inzwischen der grösste Onlinehändler der Schweiz und gehört zu 70 Prozent der Migros. Dobler, der mit Frau Simone und zwei Kindern in Jona wohnt, ist ehemaliger Spitzensportler. Im Zehnkampf wurde er mehrfach Schweizer Meister, ebenso im 4er-Bob.

Während seiner ersten Legislatur im Nationalrat fiel Dobler mit zahlreichen Vorstössen auf. So setzte er sich unter anderem für die Cybersicherheit, die E-Vorsorge und die Digitalisierung des Dienstbüchleins ein.

Schon als KKS-Ersatz wurde Dobler gehandelt

Marcel Dobler war bereits vor einigen Monaten als Ständeratskandidat gehandelt worden. Sein Name kursierte vor der Ständerats-Ersatzwahl nach der Wahl Karin Keller-Sutters in den Bundesrat. Dobler verzichtete im Dezember 2018 allerdings auf eine Kandidatur und verwies auf seine anspruchsvolle Tätigkeit als Geschäftsführer des Spielwarenhändlers Franz Carl Weber. Die FDP zog mit Susanne Vincenz-Stauffacher ins Rennen – und unterlag im zweiten Wahlgang Benedikt Würth (CVP).