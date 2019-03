Nationalrat bewilligt noch keinen Kredit für Bodensee-Thurtal-Strasse Der Nationalrat hat am Donnerstag nochmals über den Nationalstrassenausbau abgestimmt. Das Resultat: Die Bodensee-Thurtal-Strasse sowie zwei weitere nachträglich hinzugefügte Projekte bleiben im Paket – aber ohne Kredit, weil der Bund die Kosten noch nicht kennt. Adrian Vögele, Bern

Die Bodensee-Thurtal-Strasse soll von Arbon nach Bonau (Bild) führen. (Bild: Nana do Carmo).

Der Nationalrat hat das Steuer herumgerissen: Nachdem er in der ersten Debatte über den Nationalstrassenausbau vergangene Woche sämtliche Vorhaben bewilligt hatte, für die ein Antrag vorlag, musste er am Donnerstag nochmals über die Bücher. Die Abstimmung über den Gesamtkredit war verschoben worden, da die Kosten einzelner Vorhaben nicht klar waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um die Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) , den Muggenbergtunnel in Baselland und die Zürcher Oberlandautobahn. Für letzteres Vorhaben war im entsprechenden Antrag gar kein Geldbetrag genannt. Die vorgesehenen Kredite für die BTS und den Muggenbergtunnel – 310 und 150 Millionen Franken – lösten ebenfalls Irritation aus. Das Bundesamt für Strassen (Astra) bestätigte diese Zahlen nicht. Man habe diese Projekte noch nicht vorgeprüft. Die entsprechenden Strecken gehen erst 2020 von den Kantonen an den Bund über.

Genau deshalb kritisierte Bundesrätin Simonetta Sommaruga auch am Donnerstag nochmals, dass der Nationalrat diese drei Vorhaben in den Ausbauschritt 2019 aufgenommen hatte. Damit werde das ordentliche Planungsverfahren missachtet, das sei unfair gegenüber den anderen Regionen. Die genannten Summen seien ohnehin zu tief. So werde die 32 Kilometer lange BTS mindestens 1,5 Milliarden Franken kosten – das sei aber nur eine grobe Schätzung aufgrund von Erfahrungswerten aus anderen Projekten.

Realisierung bis 2030 immer noch vorgesehen

Dennoch: BTS, Muggenbergtunnel und Oberlandautobahn bleiben im Ausbauschritt 2019 und sollen demnach bis 2030 realisiert werden. Auf diesen Beschluss konnte der Nationalrat nur schon aus rechtlichen Gründen nicht zurückkommen. Allerdings stimmte er dem Antrag der Verkehrskommission zu, für diese drei Vorhaben noch kein Geld zu bewilligen. Der Bundesrat soll dem Parlament die Kredite vorlegen, sobald die Generellen Projekte für diese Strassen fertig und die Kosten bekannt sind. Dieses Vorgehen befürwortete der Nationalrat mit 130 zu 55 Stimmen.

Jetzt geht das Geschäft an den Ständerat. Ob die BTS und die zwei anderen Vorhaben die Beratung in der kleinen Kammer überstehen und ihre prioritäre Position auf der Liste des Bundes behalten, ist offen.