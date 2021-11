NATIONALE IMPFWOCHE Jetzt live: Hamstern Impfskeptiker auch in St.Gallen Konzerttickets und lassen Stress & Co hängen? Der Bund führt im Rahmen der nationalen Impfwoche in St.Gallen am Freitag ein Open-Air-Konzert für 500 Personen durch. In Sion und Lausanne wurden diese Konzerte mutmasslich von Impfskeptikern sabotiert. Um das zu verhindern, sind in der Ostschweiz auch Tickets an der Abendkasse erhältlich.

19:45 Uhr

Nach Heinzmanns Auftritt tritt Präventivmedizinerin Faisst auf die Bühne und macht kurz Werbung für die Impfstelle im Rathaus. Sie sagt:

«Ich wünsche mir für Weihnachten, dass wir einen Schritt weiter sind, Konzerte haben dürfen, einen Glühwein trinken können und feiern dürfen.»

19:36 Uhr

Mit etwas Verspätung ist das Open-Air-Konzert gegen 19.30 Uhr gestartet. Stefanie Heinzmann hatte die Ehre und durfte als erste Musikerin auf die Bühne.

Bild: Alain Rutishauser

Laut Staff hat es in St.Gallen bisher am meisten Besucher.

Bild: Donato Caspari

19:18 Uhr

Das Konzert hätte um 19.00 Uhr starten sollen. Es wird darauf gewartet, dass alle Besucherinnen und Besucher eingelassen werden können.

Bild: Alain Rutishauser

19:08 Uhr

Und auch die Schlange vor dem Eingang wird länger, wie unser Fotograf Donato Caspari gerade eben eingefangen hat.

Bild: Donato Caspari

18:58 Uhr

In wenigen Minuten ist Konzertbeginn. Jetzt befinden sich zirka 70 Personen auf dem Gelände.

Bild: Alain Rutishauser

18:41 Uhr

Erste Einblicke aus der Impfzone im Rathaus. Gemäss Karin Faisst, kantonale Präventivmedizinerin, haben sich bis anhin 20 Personen geimpft. Sie ergänzt: «Unser erstes Fazit ist sehr positiv.»

Bild: Alain Rutishauser

Es sei doch wie bei der Raucherberatung. Jeder, den man für sich gewinnen könne, sei ein Erfolg. Die Leute seien sehr freundlich und aufgeschlossen.

Und weiter:

«Wir erwarten nicht, dass sich Leute extra wegen dem Konzert impfen lassen. Beim Konzert geht es mehr um die Message: Wir wollen zurück in die Normalität.»

Bild: Alain Rutishauser

18:34 Uhr

Am Bahnhof hat es drei Männer, die Passanten ansprechen, ob sie schon geimpft seien. Die Resonanz sei bisher klein, sagt der eine. «Die meisten haben sich ihre Meinung bereits gebildet.»

18:27 Uhr

Auf dem Gelände befinden sich derzeit rund 20 Personen. An der Abendkasse wurden 100 Tickets verlost. Auf Anfrage vor Ort sind noch Tickets erhältlich.

Bild: Alain Rutishauser

Ein Blick auf die Seite des Ticketing-Unternehmens Ticketcorner verrät, dass viele Buchungen aus dem Tessin und dem Welschland eingegangen sind. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass diese Buchungen fake sind.

18:10 Uhr

Erste Konzertbesuchende sind eingetroffen

In weniger als einer Stunde ist Konzertbeginn. Vor der Einlasskontrolle hat sich bereits eine kleine Schlange gebildet.

Bild: Alain Rutishauser

18:05 Uhr

In St.Gallen will der Veranstalter Gadget abc Entertainment Group AG, der auch das Openair St.Gallen und das Summerdays Festival in Arbon organisiert, diesen Fake-Käufen nun mit einer Abendkasse entgegenwirken.

Gegenüber dem Regionalsender TVO sagt Michael Beer, Projektleiter der Impfoffensive des Bundesamts für Gesundheit: «Wir sind enttäuscht, dass es Menschen gibt, die Tickets buchen und dann bewusst nicht erscheinen. Es tut uns vor allem für jene leid, welche das Konzert gerne besucht hätten, aber auch für die Künstlerinnen und Künstler.»

17:55 Uhr

Der Start der Konzertreihe verlief allerdings nicht wie gewünscht. In Thun, Sion und Lausanne war es gar ein Debakel. Grund: Impfskeptiker hatten im Vorverkauf Tickets gehamstert, die Konzerte dann aber nicht besucht und damit verhindert, dass Menschen zum Konzert gehen konnten, die sich hätten impfen lassen wollen.

Stress an einem Konzert in Thun, anlässlich der einwöchigen Impfoffensiv. Er wird auch in St.Gallen auftreten. Bild: Keystone

So kamen etwa in Lausanne statt der 500 Besucherinnen und Besucher nur 100 ans Konzert. Auf Kanälen des Messenger-Dienstes Telegram hatten Impfskeptiker im Vorfeld dazu aufgerufen, Tickets aufzukaufen. Am Rande des Konzerts können sich Interessierte über die Impfung informieren oder sich gleich impfen lassen.

17:50 Uhr

Herzlichen willkommen zu unserem Liveticker. Heute sind wir vor Ort am St.Galler Kornhausplatz. Der Bund führt im Rahmen der nationalen Impfwoche diverse Konzerte durch - Halt wird auch in St.Gallen gemacht. Auf dem Programm: ein Open-Air-Konzert für 500 Personen. Mit von der Partie sind die Musiker Stress, Stefanie Heinzmann, Dabu, Danitsa sowie Baschi. Es tickert für Sie Alain Rutishauser.