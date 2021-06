NACHTRAGSKREDIT Die St.Galler Bauchefin Susanne Hartmann sagt: «Ich habe mit einem knapperen Ausgang gerechnet» Trotz Nein zum nationalen CO 2 -Gesetz heisst der Kanton St. Gallen am Abstimmungssonntag einen Nachtragskredit zur Energieförderung deutlich gut.

Der Verkehr ist eine der Stossrichtungen des Energiekonzepts des Kantons St. Gallen. Bild: Dominic Favre/KEY

68,82 Prozent Ja- zu 31,18 Prozent Nein-Stimmen: Alle 77 St. Galler Gemeinden und sämtliche Wahlkreise haben dem Nachtragskredit von 17,2 Millionen Franken für die Umsetzung von Förderungsmassnahmen aus dem neuen Energiekonzept 2021–2030 zugestimmt. Der Nachtragskredit löst zusätzliche Fördergelder des Bundes im Umfang von bis zu 24,4 Millionen Franken aus.

Das Resultat überrascht wenig: Der städtische Wahlkreis St. Gallen stimmt mit 74,6 Prozent dem Nachtragskredit zu, gefolgt von Werdenberg (70,7), Rorschach (70,1) und Wil (68,8). Die ländlichen Wahlkreise Rheintal (65,8), Sarganserland (64,3) und Toggenburg( 62,2) liegen deutlich zurück. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Gemeinden: St. Gallen stimmt mit 76,45 Prozent zu, gefolgt von Rapperswil (75,4), Wil (74,6) und Rorschach (73,5). Am Schluss der Rangliste liegt Quarten mit 54,6 Ja-Stimmen-Ant6eil.

Die Industrie und Handelskammer St. Gallen–Appenzell wird laut einem Communiqué «als Stimme der Unternehmen die Umsetzung des geplanten Konzeptes aktiv begleiten».



Kanton Bern schlägt ähnlichen Weg ein



Die St.Galler Bauchefin Suanne Hartmann. Bild: Michel Canonica

Die St.Galler Bauchefin Susanne Hartmann atmet auf:

«Das Ergebnis zum kantonalen Nachtragskredit ist deutlicher als erwartet ausgefallen, auch wenn dieser in der politischen Auseinandersetzung nebst dem Spital Wattwil und dem umstrittenen CO 2 -Gesetz gar kein Thema war.»

Der Landkanton St. Gallen hat mit 57,12 Prozent gegen das CO 2 -Gesetz gestimmt. Regierungsrätin Hartmann freut sich, dass das St. Galler Stimmvolk mit dem Kredit «indirekt auch dem Energiekonzept zugestimmt hat», das nun noch verstärkt werden könne.



Das Energiekonzept gibt für die nächsten zehn Jahre folgenden neuen Kurs vor: Die Energieeffizienz soll um 40 Prozent (gegenüber 2010) erhöht werden, mindestens 1100 Gigawattstunden sollen aus neuen erneuerbaren Energien erzeugt werden, im Vergleich zu 1990 sollen die CO2-Emissionen halbiert werden und der Stromverbrauch soll gemäss den Zielen des Bundes um höchstens acht Prozent zunehmen.



Speziell ist der Weg, den der grösste Ostschweizer Kanton einschlagen will, um dieses Ziel zu erreichen, denn: St. Gallen setzt mit seinem Energiekonzept auf Freiwilligkeit und Kooperation. Ist das nun mutig oder naiv? «Das ist mutig», sagt die Regierungsrätin.

«Wenn wir sehen, dass unser Weg der Kooperation und der Freiwilligkeit nichts nützt, gehen wir über die Bücher.»

Dann sei offen, «ob wir mit Geboten oder Verboten agieren werden». Im Rahmen des jährlichen Monitorings werde man nach zwei, drei Jahren sehen, «ob die Wirkung dahin geht, wo wir sie haben wollen».



Auc der Kanton Bern setzt auf Kooperation

Ist der Kanton St. Gallen allein auf diesem Weg? Hartmann verneint. Sie verweist auf den Kanton Bern, wo das Energiegesetz abgelehnt worden ist und der nun ebenfalls auf Freiwilligkeit und Kooperation setzt. «Mit der Ablehnung des CO 2 -Gesetzes an der Urne haben wir nun ein Problem – vor allem, was den Verkehr betrifft.» Hier habe der Bund klare Bestimmungen im CO 2 -Gesetz formuliert – «jetzt wird es praktisch unmöglich, die CO 2 -Emissionswerte bis 2030 zu erreichen». Der Kanton St. Gallen wie auch der Bund wären auf das CO 2 -Gesetz angewiesen gewesen. Die St. Galler Regierung sei von einer Annahme der Vorlage ausgegangen: «Dass es knapp wird, haben wir gewusst, wir wollten aber die Abstimmung abwarten.»



Der Hauseigentümer-Verband des Kanton St. Gallen (HEV) bekennt sich zur Energiestrategie 2050 – dem Netto-Null-Ziel also, was die CO 2 -Emissionen betrifft, wie er kürzlich wissen liess. Deshalb habe er auf ein Referendum zum VI. Nachtrag des kantonalen Energiegesetzes verzichtet. Nun weigere sich die St. Galler Regierung aber trotz klarer Verpflichtung des Gesetzgebers, Härtefälle bei einem Heizungsersatz kantonsweit einheitlich zu regeln.

Hartmann: «Wir haben das nie so versprochen»