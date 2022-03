«Nachspielzeit» – die neue FCSG-Kolumne Die spielerische Eleganz des Leonidas Stergiou – oder: warum sein Talent im Spielsystem des FCSG so zur Geltung kommt Wenn am Donnerstag der FC St.Gallen in Basel gastiert, feiert Innenverteidiger Leonidas Stergiou seinen zwanzigsten Geburtstag. Sein Talent fällt Zuschauern und Fernsehkommentatoren gleichermassen auf. Sie führen diesen Umstand auf die starken Leistungen des Abwehrspielers zurück. Diese Einschätzung stimmt. Aber ist sie auch vollständig?

Leonidas Stergiou, «l’homme du match», der Mann des Spiels: Der Kommentator des Westschweizer Fensehens RTS 2, welches den Cup-Viertelfinal gegen GC live übertrug, zeigte sich begeistern vom jungen Innenverteidiger. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

(27. Februar 2022)

Im Spiel am Sonntag gegen GC blieb Leonidas Stergiou praktisch ohne Fehler. Solche soliden Leistungen liefert er in seinem jungen Alter nahezu allwöchentlich mit der Zuverlässigkeit eines Schweizer Uhrwerks ab. Das war in den letzten Meisterschaftsspielen so. Und es war im Cup-Viertelfinal in Carouge so. Dieses Cup-Spiel übertrug das Westschweizer Fernsehen RTS 2 direkt. Der Kommentator zeigte sich nachhaltig beeindruckt vom souveränen Spiel des jungen Abwehrspielers. Er hielt nach knapp 60 Minuten anerkennend fest, Stergiou spiele sehr stark. Nach dem Schlusspfiff war der Innenverteidiger für ihn «l’homme du match», der Mann des Spiels.

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist von «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

In der Tat zeigte Stergiou ein starkes Spiel. Eine Tatsache, die man als ständiger Beobachter des FC St.Gallen allerdings fast schon für selbstverständlich nimmt. Das tat der Kommentator nicht. Der Umstand, dass er St.Gallen nicht jedes Wochenende spielen sieht, verlieh ihm ein sensitives Auge für Stergious abgeklärte Leistung. Er erkannte dessen besonders ausgeprägte Fähigkeiten richtig: Stergiou ist schnell, verliert kaum je ein Eins-gegen-eins-Duell und fällt durch ein sehr gutes Stellungsspiel auf.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

Verändertes Anforderungsprofil an moderne Innenverteidiger

Was dem Kommentator indessen nicht auffiel, war das Aussergewöhnlichste im Spiel von Stergiou an diesem Abend: Die Verwarnung in der Anfangsphase. In der gesamten Saison 2020/2021 sah der St.Galler Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten gerade mal zwei gelbe Karten. In der laufenden Meisterschaft wurde Stergiou noch überhaupt nie verwarnt.

Diese Tatsache ist für sich allein schon ein beeindruckender Leistungsausweis für einen Innenverteidiger. Und sie ist ein Hinweis darauf, dass Stergiou in vielerlei Hinsicht dem modernen Anforderungsprofil eines Innenverteidigers entspricht. Dieses hat sich in den letzten Jahren in Mannschaften mit spielerischen Ansprüchen gewandelt. Ein Innenverteidiger muss immer noch gut verteidigen können und hart im Zweikampf sein. Aber er muss sich auch in den Spielaufbau einschalten und über eine gute Technik verfügen. Die einst vorwiegend aggressive Abwehrarbeit gewinnt zusehends an Eleganz.

Und Stergiou ist ein eleganter Spieler. Eine gelungene Aktion von ihm veranlasste den Fernsehkommentator des Cupspiels nach 73 Minuten zu folgendem Bekenntnis:

«J’adore ce joueur» – «Ich bewundere diesen Spieler.»

Wenn ein Kommentator sich zu einem solchen Lob hinreissen lässt, darf man die Frage aufwerfen, ob er die Leistung des Spielers nicht etwas überschätzt. Meine Antwort: Die Beurteilung des Kommentators ist nicht unzutreffend, aber sie ist nicht vollständig. Was fehlt, sind die wichtigen Aspekte von Spielsystem und Taktik, auf deren Grundlage die Fähigkeiten des Spielers zu beurteilen sind.

Im St.Galler Spielsystem bewegt sich Stergiou wie ein Fisch im Wasser

Die vorwärtsorientierte St.Galler Spielidee beeinflusst in zweifacher Hinsicht, wie das Spiel von Stergiou von Zuschauern und Fernsehkommentatoren wahrgenommen wird: Sie sorgt dafür, dass seine Stärken in den Vordergrund und seine (noch) weniger ausgeprägten Eigenschaften in den Hintergrund treten. St.Gallen-Trainer Peter Zeidler lässt mit einer hochstehenden Verteidigung spielen. Die gegnerischen Mannschaften sollen so weit vorne gestört werden, dass ihnen ein kontrollierter Spielaufbau von hinten heraus schwerfällt. Sie reagieren darauf in der Weise, dass sie ihre Stürmer mit weiten, flachen Zuspielen in den Raum hinter der St.Galler Verteidigungslinie lancieren, oder sich mit hohen langen Bällen nach vorne aus dem Pressing befreien.

Stergiou ist mit seinen Fähigkeiten prädestiniert für die Abwehrarbeit in diesem Spielsystem. Im Gegensatz zu einem langsameren Verteidiger, der in einer weit aufgerückten Abwehr öfters mit einer Notgrätsche retten müsste, behauptet er sich in Laufduellen und Zweikämpfen gegen die gegnerischen Stürmer ohne Fouls. Hohe Bälle des Gegners läuft er dank geschicktem Timing sicher ab. Mit seiner tiefen Fehlerquote reduziert er zudem für Trainer Peter Zeidler massgeblich das Risiko, das dieser mit den weit vorne spielenden Aussenverteidigern eingeht.

Mit seiner Schnelligkeit und seinem guten Timing kann sich Stergio in Laufduellen oft ohne Fouls behaupten. Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

(27. Februar 2022)

Alle diese Stärken, die Stergiou auch im Spiel gegen GC unter Beweis stellte, könnte er in einem vorwiegend defensiv ausgerichteten Spielsystem weniger ausspielen. Das zeigte zum Beispiel die letzte halbe Stunde im Spiel gegen Lugano, als St.Gallen in Unterzahl den Vorsprung verteidigen musste. Stergiou war auch in dieser Phase eine wichtige Teamstütze mit grossem Kämpferherz. Aber seine Schnelligkeit und seine spielerischen Fähigkeiten kamen weniger zur Geltung, denn die Aufgaben der St.Galler Abwehr wurden auf reine Verteidigungsarbeit reduziert: Abwehrkopfbälle und harte Zweikämpfe. Vor allem bei hohen Bällen hatte es Stergious deutlich grösserer Innenverteidiger-Kollege Maglica in diesem Abwehrkampf einfacher.

Wenn das Ausland ruft: Welcher Verein passt?

Der Kommentator im Cupspiel gegen Carouge prophezeite Stergiou einen baldigen Wechsel ins Ausland. Im letzten Sommer wäre es fast zu einem Wechsel zum Serie A-Klub FC Genua gekommen. Der vom Abstieg bedrohte Club wird seit kurzem vom Deutschen Alexander Blessin gecoacht, der seine Trainerausbildung in der Jugendabteilung von RB Leipzig begann. Er will einen schnellen Spielstil mit Gegenpressing etablieren.

Es ist dem jungen Ostschweizer zu wünschen, dass er bei einem Wechsel zu einem ausländischen Verein ein solches aktives Spielsystem vorfinden wird. Dann wird er seine Fähigkeiten auch optimal weiterentwickeln können. Das wäre in einer tiefstehenden Abwehr, wo er Luft-Zweikämpfe gegen grossgewachsene Stürmer führen müsste, dagegen weit weniger der Fall. Mit einer Körpergrösse von 1,81 Metern ist St.Gallens Perle in der Abwehr deutlich kleiner als Top-Innenverteidiger wie Bayerns Niklas Süle (1,95 Meter), Barcelonas Gerard Piqué (1,94 Meter) oder Liverpools Virgil van Dijk (1,93 Meter). Die drei gehören zu den grössten und körperlich robustesten Spielern in ihren Mannschaften. Und das trifft heutzutage auf viele Innenverteidiger in internationalen Spitzenmannschaften zu.

Stergious Schwäche ist seine Körpergrösse: In einer tiefer stehenden Abwehr als jene des FCSG müsste er mehr Luftduelle gegen hochgewachsene Stürmer führen. Claudio Thoma, Freshfocus

(6. Februar 2022)

Eine Beurteilung ist nur richtig, wenn sie vollständig ist

Leonidas Stergiou verfügt über beneidenswerte fussballerische Fähigkeiten. Das ist der eine Teil des Bildes. Zu einer umfassenden Betrachtung gehört aber auch der oben geschilderte Teil des Bildes: Der FC St.Gallen bietet ihm mit seiner mutigen Spielidee eine Bühne, auf der er sich optimal in Szene setzen kann. Wenn Stergious Talent regelmässig aufblitzt, hat das also zwei Gründe: Erstens seine überdurchschnittlichen Stärken und zweitens das St.Galler Spielsystem, das auf seine Fähigkeiten zugeschnitten ist.

Stergious Rolle beim FC St.Gallen ähnelt daher derjenigen eines talentierten Trompeters in einem Orchester. In Stücken mit Solopassage für die Trompete begeistert er die Zuhörer mit seinem Können. Natürlich würde er auch in Stücken ohne Solopassage einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Konzertes leisten. Doch sein grosses Talent bliebe in dem Fall vielen verborgen. Was das Talent des Trompeters für die meisten Zuhörer erst erfahrbar macht, sind Veranstalter und Dirigent: Sie wählen Stücke mit Solopassagen für ihn aus.

Die Magie entsteht, wenn das Orchester optimal zusammenspielt

Wie der vorgenannte Trompeter braucht auch der begabte Stergiou ein ausgeglichenes Orchester, das ihn trägt. Das zeigt eine Auswertung der gesammelten Punkte und erhaltenen Gegentore in der laufenden Meisterschaft. Sie fällt nämlich erst nach den letzten beiden Zu-null-Siegen gegen Lugano und GC zugunsten des Innenverteidigers aus: Der FC St.Gallen kommt im Durchschnitt auf 1,8 Gegentore und 1,33 Punkte in den Spielen mit Stergiou und 2,13 Gegentore und 1,13 Punkte in den Spielen ohne den Verteidiger.

Klar ist, dass das St.Galler Orchester auch im nächsten Spiel gegen Basel optimal zusammenspielen muss, wenn es Punkte zurück in die Ostschweiz bringen will. Und klar ist auch das Motto für dieses Spiel:

Hopp Sanggalle und alles Gute zum Geburtstag Leonidas Stergiou!