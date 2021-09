Nachruf Karin Arter gründete die erste Waldspielgruppe: Nachruf auf die St.Galler Pionierin der Naturpädagogik Die Kindergärtnerin Karin Arter eröffnete vor 21 Jahren die Waldspielgruppe Wurzelpurzel im St.Galler Hätterenwald. Damit war sie ihrer Zeit voraus. Im Juli wurde sie mit 65 Jahren durch einen Velounfall aus dem Leben gerissen.

Karin Arter-Mettler (1956–2021) war Wegbereiterin der Wald- und Märchenpädagogik in St.Gallen. Bild: PD

Schon als Mädchen zog es Karin Arter in den Wald, mit der Pfadi. Am Zürichsee aufgewachsen, leitete sie Gruppen und organisierte Pfadilager. Sie hatte die Gabe, die Menschen um sich herum zu begeistern und für ihre Projekte zu gewinnen. So kam es, dass sie später zur Schweizer Pionierin der Naturpädagogik wurde. Im Jahr 2000 – lange bevor es Standard wurde, mit Kindergartenkindern in den Wald zu gehen – gründete sie im Hätterenwald in St.Gallen die erste Waldspielgruppe.

1956 in Herrliberg geboren und aufgewachsen, fand Karin Arter nach dem Kindergartenseminar eine Stelle beim Zirkus Nock, wo sie die Kinder der Familie Nock betreute. Die Zirkuswelt gefiel ihr sehr. 1980, mit 24 Jahren, heiratete sie den Ingenieur Alex Arter, den sie in der Pfadi kennen gelernt hatte. Das junge Paar zog bald nach Nepal, wo er für die Helvetas einen Einsatz im Wind- und Wasserenergiebereich übernahm

Sie knüpfte schnell Kontakte, lernte die Sprache der Einheimischen und kaufte ein altes nepalesisches Haus, das sie geschmackvoll einrichtete und dessen Garten sie zum Blühen brachte. In Nepal kamen auch ihre drei Kinder Fabian, Marius und Annina zur Welt. Die Familie unternahm oft Trekkingtouren und besuchte Projekte in den Bergen.

Mit dem Förster ein Waldsofa eingerichtet

Zurück in der Schweiz, zog die fünfköpfige Familie an den St.Galler Rosenberg. Das Haus auffrischen, einrichten und in einen lebendigen Kosmos zu verwandeln, wurde zu einer Leidenschaft von Karin Arter. Die Türen waren immer offen, der Kühlschrank gefüllt.

Zu dieser Zeit kam auch ein Hund in die Familie. Mit ihm entdeckte Karin Arter den Wald auf neue Art. Sie verbrachte ganze Tage draussen und genoss die Stille. Oft übernachtete sie auch im Wald und fühlte sich mit der Kraft der Natur verbunden. So kam sie auf die Idee, die Waldspielgruppe Wurzelpurzel ins Leben zu rufen, was sie mit ihrer Nachbarin Kathrin Raschle auch tat. In den Anfangszeiten pflegten die beiden Frauen auch Kontakte über die Hügel zum 1998 gegründeten Verein Waldkinder St.Gallen in der Notkersegg.

Mit Revierförster Christian Trionfini richtete Karin Arter in der Nähe der Sitter einen Platz mit einem Waldsofa ein. Sie kochte mit Kindern Brennnesselsuppe und Löwenzahnhonig im Frühling, Sternlisuppe mit Pilzen im Herbst und Wienerli aus dem Schneewasser im Winter. Arter war auch eine begnadete Märchenerzählerin, liebte es, den Kindern Geschichten zu erzählen.

«Märchen führen uns zu den Naturkräften und Elementen, zum Wald mit seinen Geheimnissen, zu Tieren und helfenden Wesen», schrieb sie in einer Ausschreibung zu einer Ferienaktion. «Diese begleiten und stärken die Heldinnen und Helden auf ihrem abenteuerlichen Weg. Im Vertrauen auf das gute Ende vermittelt das Märchen Selbstbewusstsein und Zuversicht.»

Karin Arter beim Märchenerzählen im Hätterenwald: Die St.Gallerin war überzeugt, dass Märchen Kindern Mut machen und das Selbstvertrauen stärken. Bild: PD

1999 nahmen Karin Arter und Kathrin Raschle Kontakt mit Christa Oberholzer auf, der damaligen Leiterin der Stadtbibliothek, und installierten in der Freihandbibliothek Katharinen ein regelmässiges Erzählangebot: einmal im Monat Zaubermärchen für Schulkinder. Mit solchen Angeboten begann die Entwicklung der städtischen Bibliotheken von reinen Ausleihstätten zu den heute vielfältig aktiven Zentren für Leseförderung und Integrationsarbeit mit Erzählen in vielen Sprachen.

Durch ihre Arbeit, aber auch in Kursen, Seminaren und Singkreisen in ihrem Haus verfügte die empathische St.Gallerin über einen grossen Freundeskreis. Karin Arter konnte sehr gut singen, zeichnen, Skulpturen formen und töpfern. Ihre Zeit reichte nicht aus, um alle Begabungen intensiv zu pflegen. In diesem Jahr hatte sie einen Sommerferienplausch geplant. Beim Waldsofa wollte sie mit Kindern picknicken, ihnen die Natur näherbringen und Märchen erzählen. Doch dazu kam es nicht. Anfang Juli verunfallte Karin Arter mit dem Velo. Sie verstarb am 13. Juli.