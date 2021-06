Nachgefragt «Es braucht mehr Aktivismus auf dem Land»: St.Galler Klimaaktivistinnen sind von den Abstimmungsergebnissen enttäuscht Es war kein guter Abstimmungssonntag für die St.Galler Klimastreikenden. Die Bevölkerung lehnte sowohl die Agrarinitiativen als auch das CO2-Gesetz ab. Die Aktivistinnen zeigen sich selbstkritisch, aber auch kämpferisch: Statt pragmatischer zu werden, wollen sie sich nun noch radikaler für ihre Ziele einsetzen.

Demo der Klimastreikenden in der St.Galler Innenstadt, März 2019. Bild: Urs Bucher

Der Abstimmungssonntag liess für die Klimastreikenden des Kantons, darunter auch die Aktivistinnen Anna Miotto und Miriam Rizvi, zu wünschen übrig. Die Bevölkerung lehnte sowohl die Trinkwasser- und Pestizid-Initiative als auch das CO2-Gesetz klar ab.

Was sagen Sie zum Ausgang der Abstimmungen?

Die Uzwilerin Anna Miotto, Klimaaktivistin und neue Präsidentin der Juso des Kantons St.Gallen. Bild: David Grob

Miotto: Es ist besorgniserregend und ein schlechtes Zeichen. Ein Ja zu den Agrarinitiativen und dem CO2-Gesetz wären sehr wichtig für unsere Ziele gewesen. Die Lügenkampagnen der gegnerischen Seite konnten mit viel Geld und Energie ihre Argumentation der Bevölkerung glaubhaft machen.

Rizvi: Ich bin enttäuscht. Dass St.Gallen die Agrarinitiative und das CO2-Gesetz abgelehnt hat, zeigt, dass viele die Ernsthaftigkeit der Thematik sowie die langfristigen Konsequenzen noch nicht begriffen haben.

Hätte das St.Galler Kollektiv mehr machen können, um ein besseres Ergebnis zu erreichen?

Die St.Galler Maturandin und Klimaaktivistin Miriam Rizvi. Bild: PD

Rizvi: Nein. Aber wir stellen uns nun schon die Frage, wie wir die Situation zukünftig besser begreifbar machen können. Das Bewusstsein der Bevölkerung für die Klimakrise muss geschärft werden. Zudem müssen wir den Fake News, wie beispielsweise von der SVP, mit wissenschaftlichen Fakten mehr entgegenwirken. Ich sehe auch einen Bedarf für mehr Aktivismus auf dem Land. Die Abstimmungsergebnisse zeigen, dass vor allem hier gegen die Initiativen und das Gesetz gestimmt wurde.

Das CO2-Gesetz erfüllte nicht alle Ziele der Klimabewegung. Wenn selbst diese abgespeckte Version nicht angenommen wurde, wie realistisch sind dann Ihre Forderungen überhaupt?

Miotto: Die Frage ist nicht, wie realistisch die Forderungen sind, sondern wie nötig. Und sie sind nötig. Deswegen werden wir weiterkämpfen, selbst wenn wir mehr wollen, als das CO2-Gesetzes eigentlich vorgesehen hat. Und wir werden umso radikaler für unsere Zukunft zu kämpfen.

Wie wollen Sie Ihre Ziele erreichen?

Rizvi: Wir werden das Bewusstsein in der Gesellschaft noch mehr fördern. Einen Systemwandel sowie einen sozialen Wandel können wir nur mit noch mehr Aktivismus fördern. Dabei möchten wir nicht nur Jugendliche erreichen, sondern alle Altersgruppen.

Miotto: Wir müssen weiterkämpfen und den Finanzsektor und die Grosskonzerne zur Verantwortung ziehen. Eines unserer Hauptinstrumente ist dabei unser Aktionsplan, den Wissenschafterinnen und Wissenschafter ausgearbeitet haben. Diesen haben wir bereits der Politik zur Verfügung gestellt.

Und wie wollen Sie die Politik zum Handeln bringen?

Rizvi: Neben dem Aktionsplan legen wir viel Wert auf offene Appelle, Medienarbeit und den öffentlichen Diskurs. Wir sind schon viele Schritte auf die Politik zugegangen. Nun sollte sie sich auch mal in unsere Richtung bewegen.

Wie blicken Sie in die Zukunft der Klimabewegung?

Miotto: Ich frage mich, wie optimistisch ich noch sein darf und ob wir überhaupt eine Chance haben. Andererseits können wir nur kämpfen oder sterben. Das ist die krasse Realität. Deswegen will ich eigentlich optimistisch bleiben. Die nächsten Aktionen widmen sich dem Ausbau der St.Galler Autobahn und der Teilspange, das ein unnötiges und klimaschädliches Grossprojekt ist.

Rizvi: Die Annahme des Antiterrorgesetzes bereitet uns Sorgen, da man uns mit unseren Botschaften, die teilweise Angst und Schrecken verbreiten, auch als gefährdende Personen einstufen könnte. Ein ehemaliger Klimastreikender aus Waadt musste beispielsweise eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen, nachdem er einen offenen Brief an die Politik verfasst hatte. Aber ich sehe auch das Gute: Die knappe Annahme des Covid-Gesetzes zeugt davon, dass viele Menschen an die Wissenschaft glauben und ihr vertrauen. Das lässt sich auch auf die Klimaforschung übertragen. Die Wissenschaft kennt die Fakten, jetzt müssen wir ihr nur noch Aufmerksamkeit schenken und darauf hören.