Nachfolger gefunden Das St.Galler Kantonsspital bekommt einen neuen CEO – er heisst Stefan Lichtensteiger Stefan Lichtensteiger, derzeit noch CEO der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, wird per 1. Mai kommenden Jahres neuer CEO des St.Galler Kantonsspitals. Der 54-jährige tritt die Nachfolge von Daniel Germann an, der Ende April in Pension geht.

Stefan Lichtensteiger ist in der Region aufgewachsen und Vater von vier Kindern. Bild: PD

Die Berufung Lichtensteigers ist das Resultat eines umfassenden Auswahlverfahrens mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten. Für den damit neu zu besetzenden Vorsitz der Geschäftsleitung der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS) werde demnächst der Nachfolgeprozess gestartet, heisst es in einem Communiqué. Der Personalausschuss des Verwaltungsrates der Spitalverbunde werde in Abstimmung mit der Geschäftsleitung demnächst den Nachfolgeprozess vorbereiten.

An der Fachhochschule für Wirtschaft studiert

Der designierte neue CEO des Kantonsspitals St.Gallen ist laut der Mitteilung eine «ausgewiesene Führungspersönlichkeit und ein profunder Kenner der Ostschweizer Spitallandschaft». Seit dem 1. Mai 2010 leitet Lichtensteiger als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung die SR RWS mit aktuell mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Lichtensteiger hat sein Studium (Betriebsökonom HWV mit Vertiefungsrichtung Rechnungswesen/Organisation) 1993 an der Fachhochschule für Wirtschaft in St.Gallen abgeschlossen.

In den folgenden Jahren besuchte er verschiedene Weiterbildungskurse und Seminare zu den Themen Führung und Projektmanagement, bevor er von 1997 bis 1999 das Nachdiplomstudium Integrales Spitalmanagement an der Fachhochschule für Wirtschaft in St.Gallen absolvierte. Nach dem erfolgreichen Abschluss als Executive Master of Health Service Administration (Executive MHSA) sammelte er Berufserfahrungen im Gesundheitswesen. So war er gemäss der Mitteilung als Gesamtprojektleiter für das Klinikinformationssystem Phoenix im Kantonsspital St.Gallen verantwortlich und von 2004 bis 2010 als Personalleiter und stellvertretender Direktor bei der Psychiatrie Nord in Wil tätig. Von 2008 bis 2010 absolvierte er zudem an der Universität St.Gallen das Executive MBA in General Management.

An Ausarbeitung der Spitalstrategie beteiligt gewesen

Der Verwaltungsrat zeigt sich im Communiqué überzeugt, dass Stefan Lichtensteiger mit seiner langjährigen Erfahrung im Ostschweizer Gesundheitswesen und seiner integrierenden Art die Idealbesetzung sei für die künftige Leitung des Zentrumsspitals. Stefan Lichtensteiger sei massgeblich an der Umgestaltung der SR RWS und an der Ausarbeitung der neuen St.Galler Spitalstrategie beteiligt gewesen.

«Er steht also als Garant für Kontinuität im Wandel.»

Lichtensteiger wird auch den Vorsitz des CEO-Koordinationsorgans der Gruppe der St.Galler Spitäler übernehmen, das er als heutiger Stellvertreter bereits bestens kenne.

Der neu gewählte CEO des KSSG ist in der Region aufgewachsen. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. (pd/dwa)