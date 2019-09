Nachfolgelösung für das St.Galler Schlupfhuus in Sicht Der St.Gallische Hilfsverein für gehör- und sprachgeschädigte Kinder und Erwachsene stellt sich dem Bewilligungsverfahren, um eine neue Notunterkunft für Kinder und Jugendliche aufzubauen. Ergänzend will der Kanton ein Angebot für Säuglinge und Kleinkinder in Problemlagen schaffen. Katharina Brenner

Das Schlupfhuus wird seine Türen Ende März 2020 schliessen. (Bild: Benjamin Manser)



Die Staatskanzlei schreibt von einem «wichtigen Meilenstein» bei der Suche nach einer Nachfolgelösung fürs Schlufphuus. Nach einem Sondierungsprozess empfiehlt das Amt für Soziales dem St.Gallischen Hilfsverein für gehör- und sprachgeschädigte Kinder und Erwachsene, sich dem formellen Bewilligungsverfahren zu stellen. Dabei geht es um den Aufbau einer neuen Notunterkunft für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. Ergänzend soll ein Angebot für Säuglinge und Kleinkinder in Problemlagen geschaffen werden. Damit werde eine Angebotslücke geschlossen. Die Stiftung Ostschweizer Kinderspital stellt den Betrieb des Schlupfhuus, einer Notunterkunft für Kinder und Jugendliche, im Frühling 2020 ein.

Nach Vorgesprächen haben drei Trägerschaften Projektskizzen für eine Notunterkunft für 4- bis 17-Jährige mit vier bis sechs Plätzen eingereicht. Diese Projektskizzen wurden vom Amt für Soziales und einem externen Fachpartner geprüft. Die Wahl fiel auf den St.Gallischen Hilfsverein für gehör- und sprachgeschädigte Kinder und Erwachsene. Der 1858 gegründete St.Gallische Hilfsverein für gehör- und sprachgeschädigte Kinder und Erwachsene betreibt bereits mehrere Sprachheilschulen, ein Internat, eine Kindertagesstätte sowie verschiedene Beratungs- und Therapieangebote. Zudem führte er bis diesen Frühling eine Wohngruppe für minderjährige Asylsuchende. Die Verantwortlichen seien nun daran, die Details des Angebots auszuarbeiten, schreibt die Staatskanzlei. Der Hilfsverein werde die neue Notunterkunft voraussichtlich ab Frühling 2020 in der Stadt St.Gallen betreiben.

Ergänzendes Angebot für Kleinkinder

Schon seit einiger Zeit gebe es zudem Überlegungen, ergänzend eine Notunterkunft für Säuglinge und Kleinkinder aufzubauen. Die Fallzahlen in dieser Altersklasse nehmen zu. Für Kleinkinder gelten besondere Anforderungen an Aufenthalt und Betreuung. Die Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG), gegründet 1816, sei darum in einen kantonalen Bewilligungsprozess eingestiegen und konzipiere einen sicheren Ort in St.Gallen, schreibt die Staatskanzlei.

«Schutzbedürftige Kinder bis sechs Jahre sollen dort ab Frühling 2020 stationär betreut werden, bis klar ist, ob das Kind wieder zur Familie zurückkehren kann oder längerfristig fremdplatziert werden muss.»

Die Trägerschaft betreibt in St.Gallen bereits mehrere Heime für Betagte, Schulen für Kinder mit verschiedensten Behinderungen, eine Kindertagesstätte und eine Wohngruppe für Kleinkinder.

Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre bestehe für die Altersgruppe von 4 bis 17 Jahren ein Bedarf an vier bis sechs Plätzen und für Kleinkinder von durchschnittlich rund einem Platz. Nach den Vorbereitungsarbeiten der beiden Trägerschaften erteilt das Amt für Soziales die Bewilligungen, «sofern die qualitativen Anforderungen erfüllt werden». Beide Angebote würden schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen aus dem ganzen Kanton St.Gallen und bei Bedarf auch Kindern aus anderen Kantonen offen stehen.

Genauer Standort wird nicht öffentlich gemacht

Mit dem nun abgeschlossenen Sondierungsprozess wolle der Kanton dafür sorgen, dass das aufwändige Bewilligungsverfahren nur von Institutionen in Angriff genommen wird, «die sehr gute Voraussetzungen haben, die verschiedenen Bewilligungen zu erhalten».

Die genauen Standorte der Notunterkünfte werden nicht öffentlich bekanntgegeben aus Schutz der Kinder und Jugendlichen. Das Schlupfhuus wird bis Ende März 2020 weitergeführt. Ab diesem Zeitpunkt sollen die neuen Angebote ihren Betrieb aufnehmen.