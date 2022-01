Nachfolge Tilla Jacomet ist die neue Leiterin der Asylabteilung des Kantons St.Gallen Das Sicherheits- und Justizdepartement hat Tilla Jacomet zur neuen Leiterin der Asylabteilung des Kantons St.Gallen gewählt. Sie tritt im Februar 2022 die Nachfolge von Urs Weber an, der in Pension gehen wird.

Tilla Jacomet übernimmt die Abteilung von ihrem Vorgänger Urs Weber. Bild: Kanton St.Gallen

Tilla Jacomet wird am 1. Februar 2022 im Kanton St.Gallen die Leitung der Asylabteilung mit derzeit etwa 90 Mitarbeitenden übernehmen. Das teilte die Staatskanzlei in ihrer aktuellen Medienmitteilung mit. Nach einem Studium in Rechts- und Politikwissenschaften an verschiedenen Universitäten arbeitete Jacomet für einige Jahre für das damalige Bundesamt für Migration.

Seit 2008 ist sie in verschiedenen Leitungsfunktionen beim HEKS tätig. So führte sie während mehr als zehn Jahren die Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende St.Gallen, Appenzell und Thurgau. Weiter baute sie in einem mehrjährigen Projekt für das HEKS auch eine regionale Beratungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung auf.

Zuletzt leitete Tilla Jacomet den HEKS–Rechtschutz der Bundesasylzentren Ostschweiz im Bundesasylzentrum in Altstätten, der im Zuge der Neustrukturierung des Asylbereichs im Jahr 2019 geschaffen wurde. Gleichzeitig ist sie nebenamtliche Richterin am Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden.

Sie übernimmt die Abteilung von ihrem Vorgänger Urs Weber, der nach 27 Jahren Tätigkeit im Asylbereich auf diesen Zeitpunkt in den wohlverdienten Ruhestand übertreten wird, heisst es weiter im Communiqué. Die Asylabteilung führt insbesondere die kantonalen Asyl-Integrationszentren Thurhof (Oberbüren), Bergruh (Amden) und Sonneblick (Walzenhausen AR) sowie das Nothilfe- und Ausreisezentrum Sonnenberg in Vilters-Wangs. (SK/fra)