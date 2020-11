Nachdem er neun junge Frauen im Kanton St.Gallen unsittlich berührt hat: 46-jähriger Grapscher erstattet Selbstanzeige Ein 46-jähriger Mann hat gegenüber der Kantonspolizei St.Gallen neun Fälle von sexueller Belästigung zu Protokoll gegeben. Fünf Geschädigte haben bereits Anzeige erstattet. Die Kantonspolizei sucht weitere.

Der 46-Jährige fuhr laut eigener Aussage mit seinem Velo an jungen Frauen vorbei und berührte sie unsittlich. Symbolbild: Michel Canonica

(kapo/mlb) Am Dienstag, 17. November 2020, hat ein 46-jähriger Schweizer bei der Kantonspolizei St.Gallen eine Selbstanzeige erstattet. Der Mann gab gemäss Mitteilung der Kantonspolizei zu Protokoll, dass er im Zeitraum zwischen Anfangs September 2020 bis zu seiner Denunziation in neun Fällen junge Frauen sexuell belästigt habe. Dabei sei er jeweils mit dem Velo an den Frauen vorbei gefahren und habe sie dabei unsittlich berührt.

Die Fälle haben sich gemäss seinen Angaben im Raum St.Gallen, Flawil und Wil zugetragen. In fünf Fällen liegen der Kantonspolizei St.Gallen entsprechende Anzeigen vor. Bislang sind also noch nicht alle Geschädigten bekannt.

Da es sich bei den sexuellen Belästigungen um Antragsdelikte handelt, sucht die Kantonspolizei St.Gallen im Auftrag der Staatsanwaltschaft weitere geschädigte Frauen, die gemäss beschriebenem Muster vom 46-Jährigen berührt wurden. Die Frauen können bei der jeweils bei der an ihrem Wohnort zuständigen Polizeistation Anzeige erstatten. Wenn gewünscht könne die Anzeige auch von einer Frau entgegengenommen werden, schreibt die Kantonspolizei weiter. Zudem dürfe sich die Anzeigeerstatterin von einer Vertrauensperson begleiten lassen.

Aufgrund seines kooperativen Verhaltens und fehlender Haftgründe wurde der 46-Jährige nach der Befragung entlassen. Gegen ihn werden durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen strafrechtliche Massnahmen geprüft.