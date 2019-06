Nachbarschaftsstreit endet im Gefängnis: St.Galler Kreisgericht verurteilt Vorarlberger nach Würgeangegriff Ein Mann wurde zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er eine Nachbarin heftig gewürgt hatte. Am St.Galler Kantonsgericht forderte er einen Freispruch oder eine mildere Strafe – ohne Erfolg. Claudia Schmid

Unschöne Szenen unter Drogeneinfluss: Der Täter soll die Nachbarin zu Boden gedrückt und ihr Mund und Nase zugehalten haben. (Symbolbild: Susann Basler)

Das St.Galler Kreisgericht hat im Februar 2018 einen Vorarlberger wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren verurteilt. Gegen dieses Urteil legte der Mann Berufung ein und verlangte einen Freispruch oder aber eine weitaus mildere Strafe. Die Staatsanwaltschaft erhob Anschlussberufung. Sie forderte für den Vorarlberger einen Freiheitsentzug von 5,5 Jahren.

Über Monate seien seine Schweizer Lebenspartnerin und er von der Nachbarin tyrannisiert worden, erklärte der Beschuldigte vor Kantonsgericht in St.Gallen. Sie könnten es zwar nicht beweisen, doch sei die Frau für einen platten Pneu am Auto, Kot im Briefkasten und für Manipulationen an der Waschmaschine verantwortlich.

Alkohol und Drogen waren im Spiel

Als er am Tag der Tat in die Wohnung seiner Lebenspartnerin an der Farbgutstrasse gekommen sei, sei es ihm sehr schlecht gegangen, so der Angeklagte. Er habe seine Tochter an ihrem Geburtstag nicht sehen dürfen und habe deshalb Alkohol, zum ersten Mal Kokain und Medikamente gegen seine Depressionen konsumiert. Durch diesen Mix sei er völlig neben sich gestanden. Nach einem Spaziergang mit dem Hund beschloss er, bei der Nachbarin zu klingeln. Er habe gewollt, dass sie die Attacken gegen seine Partnerin und ihn zugebe und sage, was der Grund für die Bosheiten sei. Früher hätten sie ein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Plötzlich habe sich dies geändert. Auf seine Fragen habe die Nachbarin keine Antwort gegeben, erklärte der Beschuldigte weiter. Sie habe ihn dauernd nur ausgelacht. Als er die Wohnung habe verlassen wollen, habe sie ihm «etwas Böses» nachgerufen. Darauf habe er sie von hinten gepackt und ausgerufen:

«Sag endlich, warum du das machst.»

Laut Anklage würgte er die Frau. Er soll sie zu Boden gedrückt und ihr Mund und Nase zugehalten haben. Er liess erst von ihr ab, als sie sich nicht mehr regte.

Verteidigung: «Nicht schuldfähig»

Die Lebenspartnerin hatte während des Untersuchungsverfahrens ausgesagt, ihr Verlobter sei völlig aufgelöst in ihre Wohnung zurückgekehrt. Er habe geweint und gesagt, er müsse nochmals zur Nachbarin und ihr helfen. Unterdessen hatte jemand aus der Nachbarschaft die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden den Beschuldigten neben dem Opfer kniend.

Die Verteidigerin sagte an der Berufungsverhandlung, ihr Mandant sei zum Tatzeitpunkt aufgrund des Alkohol-, Medikamenten- und Kokainkonsums schuldunfähig gewesen und müsse einen vollumfänglichen Freispruch erhalten. Werde dies nicht anerkannt, müsse er wegen Gefährdung des Lebens und nicht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt werden. Er habe nicht mit Vorsatz, sondern im Affekt gehandelt. Die Verteidigerin bestritt auch, dass die Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihr Nase und Mund zugehalten wurde. Es sei nicht bewiesen, dass die Würgattacke derart heftig gewesen sei.

Dem widersprach der Staatsanwalt. Vor dem Würgeangriff habe sich der Beschuldigte Lederhandschuhe angezogen und ihr gesagt, sie werde nun sterben. Dies beweise, dass er mit Tötungsabsicht an der Türe geklingelt habe. Er verlangte eine Erhöhung der Strafe auf 5,5 Jahre.

Strafmass bleibt bestehen

Das Kantonsgericht St.Gallen hob zwar den Entscheid der Vorinstanz auf, wich aber nur unwesentlich von den einzelnen Punkten ab. Damit erklärte es den Beschuldigten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes schuldig. Es verurteilte den Vorarlberger zu einer Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren und einer Busse von 200 Franken. Zudem wird er für neun Jahre aus der Schweiz verwiesen. Dem Opfer muss er 15'000 Franken bezahlen.