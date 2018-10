Nach zehn Jahren ist Schluss: Migros zieht aus Einstein aus und eröffnet neue Fitnesszentren in St.Gallen und Amriswil Die Migros Ostschweiz und das Hotel Einstein gehen getrennte Wege. Die beiden Parteien konnten sich nicht auf eine Verlängerung des Mietvertrags einigen. Deshalb schliesst der Fitnesspark im Herbst 2019. Tim Naef

Wird noch bis Ende September 2019 offen bleiben: der Migros-Fitnesspark im Hotel Einstein. (Bild: Ralph Ribi)

Vor rund neun Jahren wurde der Fitnesspark im Einstein eröffnet. Zehn Jahre später ist Schluss: Die Migros Ostschweiz und die Wildegg Immobilien AG, die Eigentümerin des Einstein Hotel, konnten keine Einigung für eine Verlängerung des Mietvertrags erzielen. Sehr zum Bedauern der Migros Ostschweiz: «Wir hätten den Mietvertrag sehr gerne verlängert, konnten uns mit der Firma Wildegg Immobilien AG aber nicht über die Konditionen einigen», sagt Roland Schürpf, Leiter der Direktion Klubschule/Freizeitanlagen der Migros Ostschweiz.

Schweren Herzens habe man sich deshalb entschlossen, den Fitnesspark Ende August 2019 aufzugeben.

Neue Zentren am Unteren Graben und in Amriswil

Für die Kunden wird sich vorerst nichts ändern, betont Schürpf. «Die Trainings- und Wellnessstruktur wird bis zum letzten Öffnungstag vollumfänglich zur Verfügung stehen.»

Und auch um die insgesamt 50 Mitarbeitenden will sich die Migros kümmern. Für alle Mitarbeitenden werde intern nach Lösungen gesucht, heisst es in einer Medienmitteilung.

Eine mögliche Lösung könnten die neuen Fitnesszentren sein, welche die Migros 2019 eröffnen will. «Wir planen im Herbst 2019 die Eröffnung eines neuen MFIT am Unteren Graben in St.Gallen sowie in Amriswil», sagt Roland Schürpf. Ziel sei es, allen Mitarbeitenden innerhalb der Migros ein Angebot zur Weiterbeschäftigung unterbreiten zu können.