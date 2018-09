Nach Vorwürfen gegen Thomas Bieger: HSG-Studierende stellen sich hinter ihren Rektor Die Vorwürfe gegen HSG-Rektor Thomas Bieger wegen Marktmanipulation geben zu reden - in den Medien, im Netz, in der Politik. Und: auf dem Campus. Von dort bekommt Rektor Bieger jetzt Rückenwind. Linda Müntener

HSG-Mediengespräch: Umfrage HSG-Spinoffs

Thomas Bieger

Michel Canonica / Tagblatt

Fabian Kleeb holt in seinem Kommentar zum Rundumschlag aus. Die Berichterstattung über die «lausigen» Vorwürfe gegen Rektor Thomas Bieger komme einer «HSG-Hetzjagd» gleich, schreibt der Chefredaktor des Studentenmagazins Prisma: «Selbst Hollywood könnte das Bild des manipulierenden HSGlers nicht besser als das Tagblatt und Co. in Szene setzen.» Der Student stellt sich hinter seinen Rektor. Und er ist nicht der einzige.

Die HSG ist in diesen Tagen in die Schlagzeilen gekommen. Wieder hat sich ein Professor fragwürdig verhalten, dieses Mal ist es der oberste Repräsentant der Universität. Denn Thomas Bieger ist nicht nur Rektor der Bildungsinstitution, er ist auch Verwaltungsratspräsident der Jungfraubahn Holding AG. Und diese wurde von der Finanzmarktaufsicht wegen Verstössen gegen das Verbot der Marktmanipulation aufsichtsrechtlich gerügt.

Die Vorwürfe gegen Bieger werden auch auf dem Campus diskutiert, in den sozialen Netzwerken wird zur Causa Bieger geliket und gepostet . Vor allem auf «Jodel», einer Plattform, die überwiegend von Studierenden genutzt wird. Man nimmt den Fall mit Humor, kommentiert ihn mit ironischen Sprüchen und Bildern. Jemand hat den Hashtag #jesuisbieger ins Leben gerufen - eine Abwandlung des Solgans #jesuischarlie, der nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo entstand und die Solidarität mit den Opfern zum Ausdruck bringen sollte. Die HSGler solidarisieren sich mit ihrem Rektor. Oder wie es in einem Beitrag heisst: «Wenn die entire university steht hinter their Rektor.» Das gefällt 114 Mal.

«Die Masse lässt sich nicht einschüchtern»

Dem HSG-Studentenmagazin Prisma ist das nicht entgangen. «Wir wurden von vielen Studierenden darauf angesprochen und haben Nachrichten über die sozialen Medien erhalten», sagt Darya Vasylyeva, die den Online-Auftritt von Prisma verantwortet. In einem Kommentar und einem Artikel thematisiert das HSG-Studentenmagazin die Berichterstattung über den Rektor. Vasylyeva schreibt darin von einer Solidaritätsbewegung. Natürlich gebe es auch solche, die Biegers Verhalten als Verwaltungsratspräsident kritisch beurteilten. Aber: «Wir repräsentieren die Masse. Und diese lässt sich nicht einschüchtern.»

Von wem? Von den Medien. Diese verkauften das Bild eines gescheiterten HSG-Funktionärs, heisst es in einem Prisma-Artikel: «Das Tagblatt und die restlichen Medien tragen damit zu einem Reputationsschaden der HSG bei.» Es würden Stunden für Medienmitteilungen, Stellungnahmen und E Mail-Bewirtschaftung «verschwendet». «Ressourcen, die für die Studierenden eingesetzt werden sollten.» Das stehe in keinem Verhältnis zu dem, was vorgefallen sei, heisst es weiter.

«Uns ist bewusst, dass Thomas Bieger in dieser Sache Rede und Antwort stehen muss», sagt Prisma-Präsident Alessandro Massaro. Der Rektor Thomas Bieger und der Verwaltungsratspräsident Thomas Bieger seien aber zwei verschiedene Personen. «Mit der HSG hat dieser Fall nichts zu tun. Diese Unterscheidung wird in den Medien nicht gemacht», sagt Massaro. Das sehen nicht alle so, wie die Forderungen der St. Galler Parteien nach mehr Transparenz und Kommunikation von letzter Woche zeigen. "Die fragwürdigen Vorfälle mit Führungspersonen und Exponenten der Universität wiegen schwer. Sie schaden dem Image und der Ausstrahlung der HSG massiv", sagte etwa Patrick Dürr, der Präsident der St. Galler CVP.

Am Rosenberg ist man das «HSG-Bashing» leid

Massaro erlebt Thomas Bieger - wie viele andere der rund 8500 Studenten auch - als zugänglichen Rektor. Als einen, der jeden Tag mit dem Velo den Rosenberg hoch radelt und seine Studierenden grüsst. Nachdem die Vorwürfe publik wurden, nahm sich Bieger in einer Assessment-Vorlesung eine Viertelstunde Zeit für Fragen. «Das ist nicht selbstverständlich», sagt Massaro. Und es trage dazu bei, dass sich so viele Studierende mit ihrem Rektor solidarisierten.

Ohnehin seien die Studierenden das «HSG-Bashing» leid. Seit Jahren versuchten die Medien, das Klischee der moralisch verlorenen elitären Talentschmiede am Rosenberg zu zementieren. «Wir Studierende verbinden mit der Uni viel mehr als das», sagt Massaro. Die Berichterstattung über die Causa Bieger sei der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe.