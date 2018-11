Nach Streit um St.Galler Kulturpreis: würdige Verleihung an Felix Lehner Es waren sich alle einig: Felix Lehner ist ein würdiger Gewinner des Grossen Kulturpreises der Stadt St.Gallen. Der Kunstgiesser hat mit dem Sitterwerk Grosses geschaffen. Davon, dass Theaterregisseur Milo Rau als Preisträger verhindert wurde, war an der Verleihung nicht mehr die Rede. Julia Nehmiz

St.Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin (rechts) übergibt Felix Lehner den Grossen Kulturpreis. (Bild: Michel Canonica)

Die Missetaten sind verjährt – sonst hätte Felix Lehner wohl nicht davon erzählt. In seiner amüsanten Dankesrede beichtete Lehner zwei Bubenstreiche. Irgendwann in der Primarschule fiel ihm auf: Er hatte nie auch nur ein einziges Kleberli in seine Schulhefte bekommen. Die waren rotgefärbt vom Korrekturstift. Als St.Galler Drittklässler habe er dann beim Nachsitzen die Gunst der Stunde genutzt: Als seine Lehrerein kurz das Schulzimmer verliess, der Schlüssel am Pult noch steckte, stopfte sich Klein-Felix Kleberli in die Hosentaschen. Zu Hause klebte er dann seine alten Hefte voll mit den stibitzten Auszeichnungen.

Was ihm als Primarschüler verwehrt blieb, erhielt er am Samstag Abend von der Stadt St.Gallen: Anerkennung, Wertschätzung und eine Auszeichnung – den Grossen Kulturpreis. Nicht in Form von Kleberli, Stadtpräsident Thomas Scheitlin überreichte Lehner eine Urkunde, gestaltet von der Künstlerin Andrea Vogel. Die Materialien, die Vogel dafür nutzte, liessen sich auch kochend verwenden, sagte Scheitlin, und reichte noch ein Päckli Ersatzmaterial dazu:

«Falls die Buchstaben sich im Suppentopf wegbewegen.»

Als Jugendlicher goss er Fünffränkler

Der Grosse Kulturpreis der Stadt St.Gallen besteht nicht aus Suppennudeln, er ist mit 30000 Franken dotiert. Die wird Felix Lehner in sein Sitterwerk stecken. Lehner sieht sich selber nicht als Künstler. Ihn treibt an, wie Kunst entsteht, wie man Kunst möglich macht.

Dieses Forschende, Suchende, das hat ihn schon als Kind angetrieben. Sein gutbürgerliches, strenges Elternhaus bot wenig Freiheiten. Doch Lehner und seine beiden älteren Geschwister hatten ein Gartenzimmer, in dem sie sich ungestört ausprobieren durften. Dort experimentierte Felix Lehner als Viert- oder Fünftklässler mit Metallen, Schmelzungen und Formen. Er hatte ein Buch in der Bibliothek gefunden, das erklärte, wie man mit Agar-Agar Abgussformen herstellt. Lehner gelang es, ein Fünf-Franken-Stück abzugiessen, originalgetreu. Eine Geld-Fälscherwerkstatt entstand im Gartenzimmer, beichtete Lehner in seiner Dankesrede.

Im Skilager in Davos, als es nicht auffiel, mit Handschuhen den Münzwechsler am Bahnhof zu bedienen («um Fingerabdrücke zu vermeiden»), erfolgte dann die Nagelprobe: Felix hatte seine Arbeit gut gemacht, der Geldwechselautomat schluckte seine gefälschten Fünfliber und spuckte Ein- und Zweifränkler aus. «Ich erhielt ungefähr 45 Franken Lohn und hatte unendlich viel gelernt», gestand Lehner am Samstagabend. Das Publikum in der fast vollbesetzten Tonhalle applaudierte und lachte.

Unfair, dass dieses «aber» mitschwingt

Lehner nimmt den Applaus lächelnd entgegen, etwas linkisch steht er hinterm Rednerpult. Das ist für den Grossgewachsenen zu niedrig, die Blätter seiner Dankesrede zittern in seiner Hand. Wie er so dasteht, unprätentiös im blauen Anzug, im Applaus einen Schluck aus der Wasserflasche nehmend, zeigt sich seine Bescheidenheit. Und wie zum Beweis trägt er das Rednerpult lässig in einer Hand zur Seite, um Platz zu schaffen für eine Performance zweier Künstler.

Dass Lehners Benennung als Preisträger einen bis heute andauernden Streit auslöste, der im Rücktritt mehrerer Mitglieder der Kulturkommission mündete, war an der Preisverleihung kein Thema. Klar, niemand wollte Lehner die völlig verdiente Auszeichnung verleiden. Denn darin sind sich alle einig, Stadtrat, Stadtparlament und Kulturkommission: Dass Felix Lehner den alle vier Jahre vergebenen Grossen Kulturpreis erhält, ist absolut angemessen. Es ist unfair, dass dieses «aber» mitschwingt.

Interne Details gelangten an die Presse

Doch der Streit ist noch nicht beendet, er flammte im Oktober im Stadtparlament wieder auf: Hat der Stadtrat einem Künstler den Preis verwehrt, weil dieser ihm politisch nicht passte? Die Kulturkommission diskutierte zwei Namen – und hatte dann den Regisseur Milo Rau vorgeschlagen; der ist in St.Galler aufgewachsen und gilt als einer der wichtigsten Theatermacher Europas. Doch der Stadtrat bestimmte Felix Lehner als Preisträger. Einige Kommissionsmitglieder traten daraufhin zurück, die Presse erfuhr trotz Kommissionsgeheimnis von den Vorgängen. Der Stadtrat wehrte sich gegen den Vorwurf, es sei ein politischer Entscheid.

Es ist wichtig, dass darüber gestritten wird, was die Kompetenzen der Kommission sind.

Doch es ist richtig, dass das am Samstagabend in der Tonhalle keine Rolle spielte. Dass Felix Lehner sich feiern liess, dass er im Foyer seine vielen Freunde, Wegbegleiterinnen und Mitarbeiter herzte, jeden beglückt küsste und mit allen anstiess. Felix Lehner hat die Auszeichnung mehr als verdient.