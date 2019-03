Nach Spesenmissbrauch an der HSG: Whistleblower sollen es einfacher haben Nachdem die kantonale Finanzkontrolle einen «lockeren bis fahrlässigen» Umgang mit Spesengeldern an der HSG aufgezeigt hat, reagiert die Universität jetzt. Mit einem Massnahmenkatalog sollen künftige Verfehlungen verhindert und mögliche vergangene Missbräuche aufgedeckt werden. Tim Naef

Die Universität St.Gallen will bei Spesenbezügen künftig genauer hinschauen. (Bild: Urs Bucher)

«Wir werden alles daransetzen, die angezeigten Missstände zu beheben», schreibt die Universität St.Gallen in einer Medienmitteilung. Die geheime Untersuchung der St.Galler Finanzkontrolle hatte ergeben, dass viele Institute der HSG das Spesenreglement zu grosszügig auslegen würden. Auslöser der Affäre war ein Rechtsprofessor, der mutmasslich massiv zu viel Spesen bezogen hat.

In der Medienmitteilung heisst es weiter, dass die Universität mit den Massnahmen nicht nur einzelne Fehler korrigieren wolle, sondern einen grundlegenden Kulturwandel einleite, welchen sie für die weitere Entwicklung der HSG als essenziell erachte. Eine der beschlossenen Massnahmen sieht den Ausbau der heutigen Ombudsstelle der Universität zu einer externen und von der Universität unabhängigen Institution vor, «die auch als Anlaufstelle für Whistleblower dienen soll», so die Universität.

Gleichzeitig bittet die HSG im Communiqué um Verständnis dafür, dass die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen Zeit benötige. Insbesondere die Anpassungen von Reglementen seien durch die zuständigen Organe innerhalb der Universität zu beschliessen.

Weitere Fälle möglich

Eine der zentralen Massnahmen wird eine Sonderprüfung der Institute durch ihre Geschäftsleitenden Ausschüsse (GLAs) sein. Diese soll bis zum 30. September 2019 abgeschlossen sein. Es ist die Aufgabe der GLAs, auf Feststellungen der Finanzkontrolle mit angemessenen Massnahmen zu reagieren. Schwergewichtig werden die Jahre 2017 und 2018 geprüft. Bei schwerwiegenden Fällen kann die Prüfung auch auf frühere Jahre ausgedehnt werden. Im Einzelnen umfasst sie folgende Punkte:

Inhaltliche Beurteilung der in den Berichten der Finanzkontrolle enthaltenen Anmerkungen hinsichtlich ihrer Schwere und Bedeutung

Prüfung der Frage, ob in anderen Instituten festgestellte Problemfelder allenfalls auch am eigenen Institut bestehen

Beschluss und Vollzug von Konsequenzen wie z.B. Rückforderung bezogener Gelder oder Anträge an die Disziplinarkommission

Berichterstattung über die vorgenommenen Massnahmen an die Finanzkontrolle und das Rektorat

«Bei dieser Sonderprüfung kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fälle auftauchen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Universität werde diese mit der nötigen Sorgfalt beurteilen und regelwidrigem Verhalten mit Massnahmen entgegentreten. Wo notwendig, würden die Sonderprüfungen durch eine externe Revisionsgesellschaft zusätzlich unterstützt.

Konkreter Massnahmenplan:

Aus der Mitteilung geht hervor, dass per 1. Februar 2019 als Reaktion auf den Finanzbericht ein neues Spesenreglement in Kraft gesetzt worden sei. Ebenfalls werde das Vier-Augen-Prinzip beim Visieren von Belegen fortan konsequent durchgesetzt. «Geplant sind folgende weitere Schritte, die Termine sind als anzustrebende Zielwerte zu verstehen», so die HSG: