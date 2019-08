Nach Randalen am Bahnhof Winkeln: St.Galler Polizei fahndet öffentlich nach FCZ-Anhängern

Interview

«Es herrscht Unsicherheit im Quartier»: Die Fussballkrawalle beschäftigen die Einwohner von St.Gallen-Winkeln

Am Sonntagabend randalierten Chaoten des FC Zürich am Bahnhof Winkeln. Sie attackierten Polizeibeamte mit Schottersteinen, Handlichtfackeln und Knallkörpern. Marco Rutz, Co-Präsident des Quartiervereins Winkeln, bedauert den Zwischenfall in seinem Quartier.