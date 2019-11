Nach neun Jahren ist es genug: Nicolo Paganini verlässt die Olma Messen als Direktor – Stelle wird ausgeschrieben Nach neunjähriger Tätigkeit als Direktor verlässt Nicolo Paganini die Olma Messen St.Gallen auf eigenen Wunsch per 31. Mai 2020.

Nationalrat Nicolo Paganini: «Die Mitarbeitenden haben Anrecht auf einen Direktor, der vor Ort verfügbar ist» (Bild: pd)

(pd/red) Während seiner Zeit als Direktor habe sich die Olma Messen St.Gallen trotz anspruchsvoller werdendem Marktumfeld sehr gut entwickelt, heisst es in einer Medienmitteilung der Olma.

«Nicolo Paganini hat die Aufgaben als Direktor der Olma Messen St.Gallen in den letzten neun Jahren mit viel Herzblut und überdurchschnittlichem Einsatz ausgeführt. Seine vielfältigen beruflichen Erfahrungen und sein breites Netzwerk kamen unserem Unternehmen sehr zu Gute», hält Thomas Scheitlin, Verwaltungsratspräsident der Olma Messen St.Gallen, fest.

Umsetzung von «Olma-Neuland» ist auf Kurs

Einen wesentlichen Beitrag habe Paganini zu den grossen Fortschritten des Projekts «Olma-Neuland» geleistet. Die Baubewilligungen für die Autobahnüberdeckung, für den Rückbau der Halle 1 und den Bau des Büroprovisoriums lägen nun vor. In den nächsten Wochen werde das Baugesuch für die neue Halle 1 eingereicht.

Die Finanzierungsbeiträge von Stadt und Kanton St.Gallen – in der Stadt mit einer Zustimmung von fast Dreivierteln der Stimmbevölkerung und beim Kanton mit einstimmigem Ja des Kantonsrats – sind rechtskräftig. Ebenfalls unterzeichnet sind der Vertrag mit dem Bundesamt für Strassen ASTRA und der Stadt St.Gallen über die Realisierung der Autobahnüberdeckung sowie das «Termsheet» mit dem Bankenkonsortium, das die Fremdfinanzierung sicherstellt.

Nationalratsmandat und Olma-Direktor

Das Grossprojekt «Olma-Neuland» mit der neuen Halle 1, die operative Führung des Tagesgeschäfts und die Umsetzung verschiedener strategischer Initiativen erforderten in den nächsten Jahren von der Führung der Olma Messen St.Gallen einen in jeder Hinsicht überdurchschnittlichen Einsatz. «Die nun folgende Realisierungsphase und die Vermarktung der neuen Halle erfordern eine Führungskraft, die sich voll und ganz den Olma Messen widmen kann», hält der abtretende Direktor Nicolo Paganini fest. «Diese Ansprüche wären neben der gewissenhaften Ausübung des Nationalratsmandats, das mir die St.Gallerinnen und St.Galler im Oktober für vier weitere Jahre anvertraut haben, auf die Dauer nicht vollumfänglich zu erfüllen. Unsere rund 80 Mitarbeitenden und unsere Kundinnen und Kunden haben Anrecht auf einen Direktor, der vor Ort verfügbar ist.» Die Olma Messen St.Gallen sollen mit einer neuen Direktorin oder einem neuen Direktor ihr ganzes Potenzial voll nutzen können, und er selbst wolle dasselbe als Nationalrat tun können.

Neuer Direktor oder Direktorin gesucht

Die Olma Messen werden die Stelle des Direktors/der Direktorin ausschreiben. Nicolo Paganini werde sich für eine reibungslose Übergabe des operativen Geschäfts genauso wie des Projekts 2 «Olma-Neuland» einsetzen. Die Olma Messen-Geschäftsleitung, zusammengesetzt aus sechs weiteren Personen gewährleistet die Kontinuität in der Unternehmensführung.

Nicolo Paganini hat sich zu seiner beruflichen Zukunft noch nicht definitiv festgelegt: «Ich werde nächstes Jahr 54 Jahre alt. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mich beruflich nochmals neu zu orientieren.» Einerseits wolle er sich in der Politik in Bern nach meiner Wiederwahl noch stärker einsetzen, anderseits auf jeden Fall ein berufliches Standbein in der Wirtschaft behalten. Er werde sich nach den letzten sehr intensiven Jahren etwas Zeit für die berufliche Neuorientierung nehmen. Gut vorstellen könne er sich die Übernahme von Verwaltungsratsmandaten, eine Tätigkeit für Verbände oder auch die Arbeit als Berater.