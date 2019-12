Auf Diebestour in elf Kantonen: St.Galler Polizei nimmt drei mutmassliche Trickdiebe fest Im Kanton St.Gallen ist gegen drei Rumänen ermittelt worden. Ihnen werden diverse Trickdiebstähle, begangen quer durch die Schweiz, vorgeworfen. Sie sollen in Läden die Portemonnaies von Kunden gestohlen haben.

Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte dem Diebestrio das Handwerk gelegt werden. (Bild: Kapo SG)

(sda) Zwei Rumänen und eine Rumänin wurden im August 2019 nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgenommen. Bei Ermittlungen seien danach immer mehr Tatbestände zum Vorschein gekommen, teilte die St.Galler Kantonspolizei am Montag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Trio in den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Thurgau, Zürich, Schwyz, Luzern, Aargau, Bern, Solothurn, Waadt und im Wallis aktiv.

Die Täter sollen in Verkaufsgeschäften durch geschicktes Vorgehen die Portemonnaies von Kunden gestohlen haben, die ihre Taschen gerade unbeaufsichtigt liessen. Mit den Bank- und Kreditkarten hätten sie entweder versucht, Geld an Bankomaten abzuheben oder in Geschäften einzukaufen. Damit erbeuteten sie rund 14'000 Franken.

Für 19 Taschen- und Trickdiebstähle verantwortlich

Gemäss bisherigen Erkenntnissen war das Trio für insgesamt 19 Taschen- und Trickdiebstähle sowie für 17 Fälle von «betrügerischem Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage» verantwortlich, heisst es in der Mitteilung.

Die Untersuchungshaft wurde für den 24-jährigen Mann sowie für die 29-jährige Frau genehmigt. Beide wurden zwischenzeitlich in ihr Heimatland ausgeschafft. Der 28-jährige Mann musste freigelassen werden, da gegen ihn anfänglich keine konkreten Verdachtsmomente bestanden.