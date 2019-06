Nach einem Besuch in Eschenbach verschwunden: 70-jähriger Werner Graf wird vermisst

Seit einer Woche wird Werner Graf vermisst. Der 70-Jährige aus Wald ZH war zu Besuch in Walde SG in der Gemeinde Eschenbach und wurde dort am Samstagmorgen, 1. Juni, um 9 Uhr letztmals gesehen.