nach Corona-Aussagen «Wie realitätsfremd kann ein Chefarzt sein?» Scharfe Kritik am Leiter der Chirurgischen Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen Der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) ist empört über Aussagen eines Chefarztes, der am St.Galler Kantonsspital arbeitet. Der Mann hatte am Mittwoch auf TVO gesagt, die Coronasituation am Kantonsspital sei derzeit glücklicherweise nicht so dramatisch.

(pd/dwa) «Wir haben zwar viele Patienten, aber wir können die Situation im Moment gut bewältigen»: Das sagte Miodrag Filipovic, Leiter der Chirurgischen Intensivstation am St.Galler Kantonsspital, am Mittwoch in einer Diskussionssendung auf dem Sender TVO. Diese und weitere Aussagen Filipovics – so beispielsweise der Satz, im Kantonsspital sei die Sache derzeit glücklicherweise nicht so dramatisch – stossen nun auf scharfe Kritik. Deren Absenderin: Der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) Ostschweiz.

«Redet der Herr ab und zu mit seinem Personal?»

«Wie realitätsfremd kann ein Chefarzt nur sein? Redet der Herr ab und zu überhaupt mit seinem Personal?» Diese Fragen stellt der VPOD Ostschweiz in seinem Communiqué. Er zeigt sich «schockiert» über die Aussagen des Chefarztes. Man wisse, dass die Pflegenden und die Ärzte am Anschlag seien:

«Sie können nur noch arbeiten und schlafen. Oft fehlt sogar die Kraft, und die Zeit, sich etwas zu Essen zu kochen.»

Die Talkrunde am Mittwoch: Chefarzt Miodrag Filipovic und Barbara Dätwyler, Präsidentin des St.Galler Berufsverbandes der Pflegenden, im Gespräch mit «Zur Sache»-Moderator Stefan Schmid (Mitte). Bild: Arthur Gamsa

Angebote, Urlaube zu verschieben

Seit mehreren Wochen nehmen Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung zwei Drittel der Plätze auf der Chirurgischen Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen ein, wie der VPOD in seiner Mitteilung schreibt. Dies, weil die medizinische Intensivpflegestation, die normalerweise Infektionskrankheiten behandle, bereits voll belegt sei. «In einer normalen Grippesaison werden an einzelnen Tagen maximal ein bis zwei Influenzakranke auf beiden IPS zusammen betreut», heisst es im Communiqué.

Die Intensivstationen befinden sich laut dem VPOD Ostschweiz im Krisenmodus. «Alle nicht dringlichen Aufgaben bleiben liegen, Fort- und Weiterbildungen werden verschoben. Mitarbeitende springen in unglaublicher Anzahl ein, um die Dienste abzudecken, machen Überzeit, nehmen verkürzte Pausen und bieten an, Urlaube zu verschieben.» Die Mitarbeitenden müssten sich mit Behandlungsmethoden einer völlig neuen Krankheit vertraut machen und die Kollegen der Anästhesie einarbeiten, die trotz grossem Engagement die Fachleute Intensivpflege natürlich nicht 1:1 ersetzen könnten.

«Die meisten könnten noch 10, 15 oder mehr Lebensjahre erwarten»

«Die Covid-19-Patienten sind zwischen 55 und Anfang 80 Jahre alt. Sie entsprechen entgegen allgemeiner Vermutung altersmässig dem normalen Durchschnitt auf einer Intensivpflegestation. Teilweise haben sie ernsthafte Begleiterkrankungen, oft aber auch nur milde Formen von Risikofaktoren, wie Bluthochdruck oder Übergewicht.» Laut dem VPOD könnten die meisten noch 10, 15, oder mehr Lebensjahre von guter Qualität erwarten. «Mit der Covid-19-Erkrankung sterben 50 Prozent der Patienten, bei den 80-Jährigen sind es über 80 Prozent.»

Auch auf den Intensivpflegestationen geben es in nicht geringer Anzahl erkrankte Mitarbeitende, schreibt der VPOD Ostschweiz weiter. «Die Quarantänevorschriften sind fürs Gesundheitspersonal mittlerweile nur noch im Privaten gültig, das heisst, es soll arbeiten gehen, zu Hause aber Quarantäne einhalten.» Es gelte sogar bei bestätigter Infektion und nur milden Symptomen, dass die Vorgesetzten über Arbeitseinsätze entscheiden würden, um den Dienstplan aufrechtzuhalten. Abschliessend schreibt der VPOD Ostschweiz:

«Lange geht das nicht gut. Wir müssen von diesen hohen Infektionszahlen bald herunterkommen!»