Nach bestätigten Fällen im Kanton Graubünden: Der Kanton St.Gallen beantwortet Fragen zum Corona-Virus Am Freitag informiert der Kanton St.Gallen Medienschaffende über die aktuelle Lage zum Corona-Virus. Die Bevölkerung kann via Facebook Fragen stellen.

Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann wird an der Medienorientierung Fragen beantworten. Bild: Urs Bucher

Das Corona-Virus hat die Schweiz erreicht. Nach ersten Fällen in den Kantonen Tessin und Genf bestätigt am Donnerstagmorgen auch der Kanton Graubünden zwei Fälle. Der Kanton St.Gallen reagiert – und lädt Medienschaffende am Freitag um 16 Uhr zu einer Fragestunde ein.

Wie prüft ein Hausarzt, ob sich jemand angesteckt hat? Wie bereiten sich Spitäler auf mögliche Patienten vor? Wie unterstützt das Kantonsarztamt die Ärzteschaft und die Spitäler? Und wie koordiniert die Regierung die Vorkehrungen mit dem Bundesrat? Auf Fragen wie diese wollen der Kanton, die Ärzteschaft und die Spitäler an einer gemeinsamen Informationsveranstaltung antworten.

Die Bevölkerung kann via Facebook Fragen stellen

Damit die Bevölkerung ihre Fragen live eingeben kann, wird die Informationsveranstaltung über den Facebook-Kanal des Kantons St.Gallen gestreamt. Die Adresse lautet: www.facebook.com/kantonsg. Einen Facebook-Account braucht es fürs blosse Zuschauen nicht, wer allerdings Fragen stellen möchte, muss sich beim Sozialen Netzwerk anmelden. Die Fragen kann man beim Livestream in die Kommentarspalte tippen, so werden sie für alle sichtbar.

Vor Ort informieren Regierungsrätin und Gesundheitschefin Heidi Hanselmann, Kantonsärztin Danuta Reinholz, Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge, Dr. med. Patrick Scheiwiler, Hausarzt «praxisarnegg» sowie Vertreter des Kantonsspitals St.Gallen. Die Teilnahme vor Ort steht laut Mitteilung nur Medienschaffenden offen.