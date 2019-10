Nach Alarm: St.Galler Polizeihund spürt Eindringling in Wiler Warenhaus auf

In der Nacht auf Montag ist ein Alarm in einem Warenhaus an der Toggenburgerstrasse in Wil ausgelöst worden. Ein Polizeihund der Kantonspolizei St.Gallen konnte schliesslich einen 20-jährigen Verdächtigen im Gebäude aufspüren.