Musik und Magie am Suserfäscht z’Balga Das Suserfäscht z’Balga wird ein Fest für die Sinne: Musik und Magie für Augen und Ohren, Wein und kulinarische Köstlichkeiten für den Gaumen unter dem Motto: Treffpunkte schaffen, Traditionen pflegen.

Die Räbschter Dorfspatzen treten am Samstag ab 20 Uhr im Beizli des Musikvereins Balgach auf. Bild: pd

Das Fest beginnt am Freitag, 31. August mit der Rheintaler Weindegustation ab 19 Uhr auf dem Platz beim Schulhaus Breite. Die Winzer aus der Region präsentieren ihre neuesten Kreationen: aus Berneck Wein Berneck tobias wein.gut, Schmid Wetli AG und das Weingut Maienhalde; aus Balgach Nüesch Weine; aus Heerbrugg Schmidheiny Weingut; aus Rebstein Weingut fürstlich Weine, und aus Altstätten Weinkellerei Haubensak. Musikalisch wird der Abend von Carlos Suengas umrahmt. Sein Repertoire ist geprägt von Salsa und kubanischen Rhythmen.

Am Samstag überraschen Jürgen Peter und Rebecca Bolt die Gäste mir ihrer Close-up-Zauberei. Sie zirkulieren von Beizli zu Beizli. In den Strassen wird René Schelling mit seiner Drehorgel zu hören sein. Die Vereinsbeizli sind am Freitag, 31. August, ab 19 Uhr geöffnet, am Samstag, 1. September, ab 17 Uhr. Verschiedene Musikgruppen sind dabei: die Stegreifler, die Räbster Dorfspatzen, Duo Josy und Köbi Peterer und DJs.

Die offizielle Eröffnung am Samstag um 17 Uhr wird musikalisch umrahmt mit Alphornklängen von Heidi Mettler und Andy Nüesch. Um 17.30 Uhr zeigt der STV Balgach eine Gymnastikvorführung. Zwölf Vereinsbeizli laden an beiden Abenden zum Verweilen ein. Zum ersten Mal dabei ist das OK Moschtifäscht aus Widnau. Es betreibt im Keller des Alten Rathauses eine Bar. Der Rebbauverein ist neu im evangelischen Kirchgemeindehaus und verwöhnt mit Gulaschsuppe und am Samstag zusätzlich mit Schinken und Kartoffelsalat. Auch ein Besuch beim Männerchor Balgach im traditionellen Stadel ist lohnenswert.

Serviert werden dort Siedwürste und Käsnudeln. Etwas Süsses bieten die Bäuerinnen und Landfrauen. Einheimischen Suuser gibt es im Gewölbekeller auf der Bühlkreuzung bei Paul Hungerbühler, Raclette beim Musikverein Balgach. Der Feuerwehrverein führt eine Bar, der TSV Balgach die Rockbar . Dazu wird von Oelfilter Chili con Carne und vom STV Balgach Tomatenrisotto angeboten. Beim alten Feuerwehrauto von Bruno Sonderegger gibt es feine Snacks. Der kroatische Verein Rheintal lädt am Samstag zum Spanferkelessen.