Murgtal Weiterer Riss im Kanton St.Gallen: Wölfe verletzen trächtiges Rind auf einer Alp Vergangene Woche haben mehrere Wölfe ein trächtiges Rind auf einer Alp im Murgtal angegriffen und verletzt. Es ist ein weiterer von zahlreichen Wolfsrissen im Kanton St.Gallen diesen Sommer.

Vergangene Woche haben mehrere Wölfe auf der Alp Mornen-Erdis im Murgtal ein trächtiges Rind angegriffen und verletzt. Symbolbild: Gruppe Wolf Schweiz

(alr) Am vergangenen Donnerstag griffen Wölfe ein trächtiges Rind auf der Alp Mornen-Erdis im Murgtal an und verletzten es. Dies schrieb die Staatsanwaltschaft St.Gallen am Montag in einer Mitteilung. Ein Hirt habe dort zuvor mehrfach ein Wolfsrudel beobachtet. Das Rind wurde aufgrund der zahlreichen Bisswunden im Tierspital Zürich verarztet.

Zahlreiche Wolfsrisse diesen Sommer

Nebst dem Angriff auf das Rind im Murgtal ist es in diesem Sommer auf verschiedenen Alpen im Kanton St.Gallen zu zahlreichen Rissen durch Wölfe gekommen: 15 Schafe wurden vermutlich durch mehrere Wölfe auf der Alp Valtüsch im Weisstannental im eidgenössischen Jagdbanngebiet gerissen. Auf fünf weiteren Alpen im Werdenberg, Obertoggenburg und in Flums rissen Wölfe 25 Schafe und eine Ziege.

Wegen der zahlreichen Wolfsangriffe brachten die Verantwortlichen der Säntisalp bei Nesslau ihre Schafe bereits vergangenen Samstag ins Tal zurück.

Steigender Wolfsbestand, weitere Risse

Aufgrund des steigenden Wolfsbestands muss mit weiteren Rissen gerechnet werden. Die Tierhalter sind dabei für den Schutz ihrer Nutztiere verantwortlich. Unterstützung erhalten sie von der Fachstelle Herdenschutz des Landwirtschaftsamtes mit Beratung und Ersteinsätzen.