Murg: 80-Jähriger stürzt mit landwirtschaftlichem Fahrzeug Böschung hinab – und stirbt

Am Dienstagnachmittag ist ein 80-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug in Murg am Walensee von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinab gestürzt. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.