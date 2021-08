Muolen «Ich sammle, seit ich zehn Jahre alt bin»: Ein Kunstmaler verarbeitet Tausende Schweizer Briefmarken zu Collagen Briefmarken, Münzen und Mickey Maus: Paul Huber hat schon als Kind eine Leidenschaft fürs Sammeln entwickelt. Jetzt verarbeitet er die Marken zu Bildern.

«Die Arbeit an einem solchen Bild ist nicht zu unterschätzen»: Paul Huber zeigt erstmals seine Briefmarkenbilder. Bild: Rita Bolt

Am liebsten würde Paul Huber einen VW Käfer komplett mit Briefmarken bekleben. Er schätzt, dass er dafür etwa 20'000 Briefmarken brauchen würde. «Ich habe aber keinen VW Käfer», sagt er lachend. Aber er hat Briefmarken; viele, sogar sehr viele. Es dürften einige hunderttausend sein. Manch ein Philatelist würde sich über eine solche Sammlung freuen. Nicht weil alle Briefmarken wertvoll sind. Vielleicht eher, weil es viele Serien der Post, Pro Juventute und Pro Patria sind. Da gibt es etwa die Tell-Marken aus dem Jahr 1921 und die Tell-Knaben-Marken, die zwischen 1909 und 1915 auf den Markt gekommen sind.

Der Kunstmaler Paul Huber gestaltet neu Bilder aus Briefmarken. Er sagt:

«Ein Künstler muss sich weiterentwickeln, muss sich ebenfalls immer wieder neu erfinden und sich der Zeit anpassen.»

Huber hat seine Bilder 1993 erstmals in der Gossauer Bürgli-Galerie gezeigt. Damals waren es noch Acryl- und Ölbilder, Kohlezeichnungen, kolorierte Tusch- und Federzeichnungen.

2076 Briefmarken in einem Bild verarbeitet

Im bislang grössten seiner neuen Marken-Werke, das einen Quadratmeter gross ist, hat er 2076 Briefmarken verarbeitet. Einige der Postwertzeichen sind über 100 Jahre alt. Den Bildhintergrund bilden Eisenbahn-Marken, im Vordergrund, etwas abgesetzt, kleben Marken des Schweizer Nationalhelden Tell mit der Armbrust und des «Tellbüeblis» Walterli.

Die Arbeit an einem solchen Bild sei nicht zu unterschätzen, sagt Huber. Der Abstand zwischen den Marken betrage exakt einen halben Millimeter. «Am Schluss muss alles passen, es darf nicht eine halbe Marke übrig bleiben.»

Auf kleineren Werken sind je 1000 Briefmarken verarbeitet: Blumensujets aus Pro-Juventute-Serien oder Postboten, die mit dem Esel oder einem Hund unterwegs sind. Die Marken sind gestempelt und ungestempelt. «Ich sammle, seit ich zehn Jahre alt bin», erzählt der 65-Jährige. Da sei einiges zusammengekommen. Viele der Bögen stammten aus Konkursen und Liquidationen. Er könne noch viele Bilder gestalten, der Vorrat sei riesig. Die ältesten Marken, die er besitze, stammen von 1860. «Rosinen sind die Fehldrucke», erklärt Huber. Davon habe er auch einige. Selbstverständlich würden diese nicht für Bilder verwendet.

Münzen und Noten aus der ganzen Welt

In Hubers Atelier in Muolen lachen Micky Maus, die Panzerknacker und wilde Hühner aus Bildern: Pop-Art mit kunterbunten Disney-Figuren aus Aluminium, die etwa 15 bis 20 Millimeter abgesetzt ist. Denn Huber hat nicht nur jahrzehntelang Briefmarken, sondern auch Comics gesammelt. Die Heftliausschnitte im Micky-Maus-Bild stammen beispielsweise von 1979. «Dieser Stil der Ausdrucksform stammt aus Amerika», sagt der Künstler, der die Briefmarkenbilder und Pop-Art erstmals öffentlich zeigt. Was plant der Kunstmaler als Nächstes? Er verrät, dass er auch Münzen und Noten aus aller Herren Ländern gesammelt habe. In welcher Form diese wieder in Bildern zu finden seien, wisse er jetzt noch nicht.