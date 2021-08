Namensstatistik Müller, Krasniqi und Co. – welches ist der häufigste Name in der Ostschweiz und wie sieht es in Ihrer Ortschaft aus? Ob Inauen in Brülisau oder Hutter in Kriesseren, jedes Dorf in der Ostschweiz hat seinen ortstypischen Namen. Welcher ist es in Ihrer Gemeinde und wie viele hören wirklich auf diesen Namen?

Die Schweizer Post gibt mit einem Datensatz Einblick in die Nachnamen-Verteilung der Schweiz. Pro Postleitzahlgebiet (PLZ) werden darin jeweils die häufigsten fünf Nachnamen für Männer und Frauen aufgelistet, dasselbe gilt für die dominierenden Vornamen in den jeweiligen Gebieten.

Wir haben diese Angaben für die Ostschweiz genauer angeschaut und mit den jeweiligen Einwohnerdaten ergänzt. Daraus ergibt sich der prozentuale Anteil eines Namens für jeden Ort. Die folgenden Ranglisten zeigen die Ortschaften mit dem höchsten Prozentanteil eines einzigens Namens. So heisst beinahe jede vierte Person in Valens im Sarganserland mit Nachnamen Kühne und im appenzellischen Brülisau tragen 15.4 Prozent der Bewohner den Namen Inauen. Der grösste Ort in der Rangliste ist dabei Kriessern im Rheintal mit 2071 Bürgerinnen und Bürgern. Hier hört jeder siebte, also beinahe 300 Einwohner auf den Namen Hutter.

Valens (PLZ: 7317), Kühne, 22.4 Prozent Oberterzen (8884), Gubser, 19.6 Prozent Vättis (7315), Kohler, 17.2 Prozent Grub SG (9036), Bischof, 15.6 Prozent Brülisau (9451), Inauen, 15.4 Prozent Rufi/Maseltrangen (8723), Jud, 14.7 Prozent Haslen (9054), Brülisauer, 14.2 Prozent Kriessern (9451), Hutter, 14.1 Prozent Plons (8889), Good, 14 Prozent Amden (8873), Gmür, 12.4 Prozent

Dass es sich dabei um stark ortsgebundene Namen handelt, wird ersichtlich, wenn man diese mit dem Rest der Ostschweiz vergleicht. So ist beispielsweise Brülisauer in keinem der 293 anderen Ostschweizer PLZ-Gebiete unter den Top 5 Nachnamen vertreten.

Doch wie sieht es in Ihrem PLZ-Gebiet aus? Die folgende Karte zeigt es Ihnen: Je dunkler ein Gebiet eingefärbt, desto mehr Menschen tragen im Verhältnis zur Einwohnerzahl den gleichen Namen. Zudem zeigt die Karte, welche fünf Nachnamen, getrennt nach Geschlecht, an deinem Postleitzahlort am häufigsten vertreten.

Müller, der typische Ostschweizer Name

Der häufigste Name in der Ostschweiz ist Müller, gefolgt von Keller, Schmid und Meier. Die Daten der Post zeigen aber, dass es kantonale Unterschiede gibt. Während sowohl im Kanton St.Gallen als auch im Kanton Thurgau die Namen Müller, Keller und Schmid am häufigsten unter den Top 5 vertreten sind, lassen sich in den beiden Appenzeller Kantonen andere Nachnamen finden. In Appenzell Ausserrhoden sind dies Frischknecht, Graf und Meier, im Innerrhoden Fässler, Manser und Inauen.

In der Stadt St.Gallen dominiert der Nachname Müller deutlich. Sowohl im Zentrum der Stadt, im Lachen-Quartier, im Neudorf als auch in Langass-Heiligkreuz ist dies der häufigste Familienname. In Rotmonten und Bruggen überwiegen die Schmids, in St.Georgen hingegen die Widmers und in Winkeln heissen die meisten Menschen mit Nachnamen Krasniqi.

Der Datensatz der Schweizerischen Post beinhaltet nicht nur die fünf häufigsten Nachnamen pro Postleitzahlgebiet, es sind auch die jeweils häufigsten Vornamen gelistet. Ein Blick darauf zeigt, dass in sechs von acht St.Galler Quartieren die meisten Frauen Maria heissen, einzig in St.Georgen und Rotmonten hören die meisten auf Anna beziehungsweise Claudia. Bei den Männern dominiert Peter die Rangliste, gefolgt von Thomas und Stefan.

In der folgenden Karte finden Sie die Top 5 weiblichen und männlichen Vornamen der Ostschweiz für das jeweilige PLZ-Gebiet:

Ein Blick auf die gesamte Schweiz zeigt, dass es besonders in kleinen Dörfern mit wenigen Einwohner eine Dominanz einzelner Vor- und auch Nachnamen gibt. So heisst beispielsweise beinahe jede zweite Frau in Moneto im Tessin mit Nachnamen Guerra. Doch machen Sie sich doch selber ein Bild mit Hilfe unserer zwei Schweizer Karten: