Mühlibach bei Hinterforst: Baustellen-Wasser führt zu Fischsterben

Am Donnerstagmorgen sind von einem Passanten im Mühlibach an der Eichbergstrasse in Hinterforst rund 30 tote Fische entdeckt worden. Die Ursache dürfte Baustellen-Wasser sein, welches in den Bach gelangte.