Motorenschaden «Auf der Autobahn gab es auf einmal einen riesigen ‹Chlapf›»: Postauto von St.Gallen nach Arbon muss auf Pannenstreifen halten, Reisende wurden evakuiert Am Montagvormittag musste ein Postauto von St.Gallen nach Arbon wegen eines Motorendefekts auf dem Pannenstreifen der Autobahn anhalten. Auch das Ersatzfahrzeug hatte kurz nach Beginn der Fahrt einen Defekt und musste anhalten. Erst mit über einer Stunde Verspätung kamen die Reisenden schliesslich in Arbon an.

Drei junge Passagiere beobachten, wie die Polizei die Evakuation vorbereitet. Bild: Barbara Inglin

Barbara Inglin ist gerade mit ihren drei Kindern in St.Gallen zu Besuch bei ihrer Mutter. Das schöne Wetter wollen sie nutzen, um nach Arbon in die Badi zu gehen. Dazu nehmen sie das Postauto um 10.38 Uhr ab Marktplatz in Richtung Arbon, sagt Inglin.

«Auf der Autobahn gab es auf einmal einen riesigen ‹Chlapf›. Der Fahrer konnte geistesgegenwärtig noch auf den Pannenstreifen ausweichen, bevor das Postauto still stand.»

Nach 30 Minuten kommt endlich Ersatz

Der Motor habe ein Defekt. Die Reisenden werden gebeten, im Postauto zu bleiben und abzuwarten. «Dann kam die Polizei und sperrte den Bereich um das Postauto ab», sagt Inglin.

Die Polizei hat den Strassenabschnitt rund um das Postauto grosszügig abgesperrt. Bild: Barbara Inglin

Dass ein Postauto auf der Autobahn eine Panne hat, komme selten vor. «Personen sind auf Autobahnen grundsätzlich immer in Gefahr, deshalb ist Vorsicht geboten», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Im Notfall sollen Personen im Fahrzeug bleiben oder hinter die Leitplanke stehen. Krüsi:

«Die Leitplanke ist die einzige sichere Stelle auf der Autobahn.»

In Einerreihe werden die acht Reisenden aus dem Postauto evakuiert. Bild: Barbara Inglin

Auch Ersatzbus muss wegen Defekt auf Pannenstreifen

Durch die Absperrung der Polizei sei ein kleiner Stau entstanden, wodurch sich die Ankunft des Ersatzbusses weiter verspätete. Nach einer halben Stunde sei das Ersatzfahrzeug endlich da gewesen, erzählt Inglin. Doch die Odyssee sollte damit noch nicht zu Ende sein.

«Der Ersatzbus kam bis zur Ausfahrt Rorschach, dann musste auch dieser wegen eines technischen Defekts auf den Pannenstreifen fahren.»

Ein weiterer Ersatzbus muss her, die Warterei geht weiter. Mittlerweile ist es kurz vor 12 Uhr. Planmässig wäre das Postauto um 10.59 Uhr am Bahnhof in Arbon angekommen. Doch Inglin nimmt es locker: Immerhin habe der Chauffeur super auf die Situation reagiert. «Und für meine Kinder war der Vorfall spannend und actionreich.»

Um 12.10 Uhr sind Barbara Inglin, ihre Mutter und die drei Kinder zusammen mit den anderen Reisenden dann endlich in Arbon angekommen. Mit etwas Verspätung geht's nun endlich in die Badi.