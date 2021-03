Mobilität Rekordwert dank Corona: Veloverkehr hat 2020 im Kanton St.Gallen stark zugenommen Corona spiegelt sich auch in der Mobilitätsstatistik wieder: So ist der Veloverkehr 2020 insbesondere im ersten Lockdown stark angestiegen. Zurückgegangen sind hingegen Autofahrten. Dies zeigt die Auswertung der jährlichen Verkehrszählung.

Besonders beliebt war das Velofahren an den Feiertagen im Frühling und in den Sommermonaten: Ausflügler geniessen das schöne Wetter im April 2020 in Rorschach. Bild: Ralph Ribi

(4. April 2020)

(SK/dar) Der Veloverkehr hat im vergangenen Jahr im Kanton St.Gallen stark zugenommen. Dies teilt die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen per Communiqué mit. So schreibt das kantonale Tiefbauamt, welches den Verkehr an 134 Messstellen erfasst:

«Alle kantonalen Velozählstellen verbuchten Rekordwerte.»

Im Gegensatz zum Velo- registrierte der Kanton tiefere Zahlen beim Autoverkehr: Im Vergleich zu 2019 nahm dieser um 5,8 Prozent ab.

Anstieg im Frühling und Sommer

Die Rekordwerte beim Veloverkehr sind gemäss Kanton vor allem auf Velofahrten in der Freizeit zurückzuführen. Besonders beliebt war das Velofahren an den Feiertagen im Frühling und in den Sommermonaten. So führt das Tiefbauamt den Anstieg auf Corona zurück: «Die Auswirkungen der Coronamassnahmen spiegeln sich in den Verkehrszahlen wider.»

Da Freizeitaktivitäten letztes Jahr vor allem draussen stattfanden, nutzten viele Menschen das Velo für Ausflüge. Zudem sattelten Pendlerinnen und Pendler auf das Velo um. Das Tiefbauamt schreibt:

«Besonders von März bis Juni nahmen die Velofahrten deutlich zu. In dieser Zeit reduzierte sich der Autoverkehr im Vergleich zu den Vorjahren um etwa 30 bis 40 Prozent. Im Spätherbst betrug die Abnahme beim Autoverkehr 5 bis 10 Prozent.»

Schliesslich verzeichneten die Messstellen an den Grenzübergängen aufgrund der Grenzschliessungen starke Einbrüche.

Viele Velos an den Seen

Spitzenreiterin unter den Velo-Messstellen ist diejenige an der Kniestrasse in Rapperswil-Jona. Sie verzeichnete letztes Jahr fast 400'000 Fahrten. Im Vergleich zur gemessenen Zahl vor fünf Jahren hat der Veloverkehr an dieser Stelle um rund 12 Prozent zugenommen. Die Zählstelle in Goldach beim Seegarten erreichte einen Jahreswert von rund 290'000 Velos. Beim Freibad in Rorschach fuhren gegen 250'000 Velos vorbei. In Flawil passierten im letzten Jahr über 124'000 Velos die Messstelle bei der SBB-Brücke. Das ist ein Zuwachs von über 50 Prozent und damit die höchste Zunahme im Vergleich zum Vorjahr.

So viele Velos registriert der Kanton St.Gallen an seinen Messstationen Gegenüber 2019 nahm der Veloverkehr um 23,66 Prozent zu (in Millionen) 2019 2020 null 0,0 0,5 1,0 1,5

Belastung bleibt trotz weniger Autoverkehr

Der Individualverkehr nahm im letzten Jahr generell ab, wobei die Belastung während Stosszeiten bleibt. Die höchsten durchschnittlichen Verkehrsbelastungen wurden an folgenden Orten festgestellt:

In Rapperswil-Jona beim Seedamm wurden täglich 23'815 Fahrzeuge registriert. Das macht gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme von 4,9 Prozent aus.

Ebenfalls in Rapperswil-Jona fuhren bei der Schönau täglich 20'063 Fahrzeuge vorbei. Die Abnahme zum Vorjahr beträgt 3,3 Prozent.

In St.Gallen passierten 19'751 Fahrzeuge pro Tag die Zürcherstrasse. Das entspricht 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr.

In der Region Toggenburg wurden auf der Umfahrung Bazenheid 19'334 Fahrzeuge pro Tag gemessen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 1,5 Prozent weniger.

So viele Autos registriert der Kanton St.Gallen an seinen Messstationen Der Autoverkehr ging 2020 gegenüber 2019 um 5,79 Prozent zurück (in Millionen) 2019 2020 null 0 100 200 300

Die Erfassung der Verkehrszahlen ist ein wichtiges Analyseinstrument, um die Verkehrsinfrastrukturen zu planen und Mobilitätslösungen zu entwickeln.