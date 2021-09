Parteipolitik Mitte Thurgau feiert den neuen Namen und macht frühzeitig Jagd auf «Hybrid»-Wähler Mit einem Fest beging die Mitte Thurgau in Ottoberg die Namensänderung von CVP zu Mitte Thurgau – und betrieb gleich Wahlkampf. Die Partei sieht im neuen Namen eine grosse Chance, weil dadurch mehr Wählerinnen und Wähler angesprochen werden können.

Angeführt von Paul Rutishauser (mit Hammer) und Sarah Bünter (mit Sektflasche), besiegelte die Mitte Thurgau in Ottoberg die Namensänderung auch symbolisch. Bild: Christof Lampart

Rund 60 Mitte-Mitglieder an der Feier im Freien auf dem Festplatz im «Halden» teil. Neben Kantonalparteipräsident Paul Rutishauser und Mitte/EVP-Fraktionspräsident im Grossen Rat, Gallus Müller, befand sich mit Sarah Bünter auch die Präsidentin der Jungen Mitte Schweiz auf der Rednerliste.

Die Mittepartei ist zu mindest bei den Jungen im Aufbruch

Die junge Politikerin vermochte Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Die Partei habe im November 2020 die Namensänderung beschlossen, um auch jenseits der klassischen katholischen Klientel Wähler anzusprechen. Dies sei bis jetzt – zumindest was die junge Mitte anbelange – gelungen: «Wir haben seit Anfang 2021 durchschnittlich täglich mehrere neue Mitglieder zugewonnen und sind jene Jung-Partei mit dem höchsten Zuwachs in diesem Jahr.» Besonders bei vielen Jungen komme eine auf Ausgleich angelegte Politik besser an als Krawall und Utopien, sagte Bünter an die Adresse der Pol-Parteien.

Klares Zeichen an die Politkonkurrenz

Paul Rutishauser blieb es vorbehalten, einen symbolischen Pfahl einzuschlagen. Dieser kam neben einem ganz aus Holz geschaffenen Briefkasten zu stehen, der eigens dafür aufgestellt wurde, dass die CVP-Mitglieder ihre Wünsche auf klassische Art und Weise kundtun können. Man werde die Briefe regelmässig lesen und die Anliegen der Parteimitglieder ernst nehmen, wurde versichert.

Mit dem neuen Namen habe man ein klares Zeichen an die Politkonkurrenz gesendet:

«Die Grünen und die GLP haben in den letzten nationalen und kantonalen gewonnen, weil sie viele neue Wähler hatten. Dahin müssen wir auch kommen: Wir müssen neue Wählerinnen und Wähler gewinnen, damit wir zukünftig wieder Wahlen gewinnen können.»

Die traditionellen Wähler seien in der Vergangenheit zwar sehr treu gewesen. Das allein reiche heute nicht mehr, um Wahlen zu gewinnen.

Die Wählerinnen und Wähler von heute seien «hybrid», was bedeute, dass sie vor allem Personen wählen, nicht aber immer die gleiche Partei». Mit dem Namen «Die Mitte» öffne man sich erkennbar gegenüber einer grösseren Bevölkerungsschicht und schärfe das eigene Profil, so Rutishauser. Ähnlich sieht es Gallus Müller:

«Mit der heutigen Namensänderung haben wir unserer Politik nun den richtigen Namen gegeben, denn wir sind bereit, uns für Kompromisse einzusetzen, die für alle von Nutzen sind.»