Mit Hilfe einer Baustellen-Leiter: St.Galler Kantonspolizei rettet in Wil eine Frau aus einem brennendem Haus

Am Freitagabend ist es in Wil an der Hubstrasse zu einem Brand in einem Doppeleinfamilienhaus gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.