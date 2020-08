Mit fremdem Boot vor Staad auf Grund gelaufen: Arbeitsloser knackt in Bregenz Schiff und verursacht 115000 Euro Schaden Er sass schlafend am Steuer, mit noch über zwei Promille im Blut und konnte sich nur bruchstückhaft erinnern. Der Deutsche, der im Mai ein Boot in Bregenz entwendet hatte, wurde nun verurteilt.

Das Boot war im Bregenzer Jachthafen entwendet worden und lief vor Staad auf Grund. Bild: Nana do Carmo

Es war ein schnittiges Schiff, formschön und elegant. Der Besitzer kaufte es vor drei Jahren um 109000 Euro. Das Fahrzeug lag im Bregenzer Jachthafen, als es im Mai plötzlich auf merkwürdige Art und Weise verschwand. «Mein Schwager rief mich an und sagte, dass die Polizei mein Schiff in der Schweiz gefunden habe», erinnert sich der einstige Besitzer, der das Schiff mittlerweile verkauft hat.

Eine Auskunftsperson hatte die Exekutive informiert. Zum Glück war es versichert, das Gefährt war nämlich vor Staad in der Schweiz auf Grund gelaufen und war dabei schwer beschädigt worden. Fahrerlaubnis hatte der Beschuldigte, der nun vor Gericht stand, keine. Die Seerettung musste das Boot bergen. Die Versicherung bezahlte die Kosten von 115000 Euro, will dieses Geld nun aber vom «Bootsentführer» zurück.

Prozess zum zweiten Mal geschwänzt

Der heute 39-jährige Deutsche, der in Dornbirn wohnt, kam bereits beim ersten Prozess nicht zu seiner Verhandlung. Beim zweiten Anlauf hatte er zwar die Einladung zum Termin nachweislich bekommen, er erschien aber erneut nicht vor Gericht. Das stand einer Verurteilung allerdings nicht im Wege. Die Richterin konnte in Abwesenheit verhandeln, denn der Beschuldigte hatte bereits vor der Polizei Angaben gemacht. Damals, im Mai, hatte die Kantonspolizei St.Gallen den Mann kontrolliert, der schlafend am Steuer sass. Er hatte am Nachmittag immer noch über zwei Promille und konnte sich nur bruchstückhaft erinnern.

Weil der Betrunkene seinen Rausch ungeschützt vor der Sonne an Deck ausschlief, holte er sich einen ordentlichen Sonnenbrand. Wie er in der Nacht zuvor den Motor gestartet hatte, konnte er nicht sagen, die Schlüssel steckten jedenfalls nicht. Das Boot war im Bregenzer Jachthafen ordnungsgemäss verstaut gewesen. Der unbefugte Bootsführer konnte sich nur noch daran erinnern, dass er angeblich auf dem See aufgewacht war und es dort kurzgeschlossen hatte. Er habe stets darauf geachtet, im Dunkeln genügend Abstand zum Rheindamm einzuhalten, sagte er der Polizei.

Teilbedingte Geldstrafe

Wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges wird der Mann zu 960 Euro, die Hälfte davon auf Bewährung, verurteilt. Die Unbescholtenheit, das Geständnis und die Beeinträchtigung durch den Alkohol wirkten mildernd. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Ob sich die Versicherung ihr Geld vom derzeit Arbeitslosen zurückholen kann, ist fraglich.