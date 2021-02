Ahnenforschung Mit diesem Kinderfoto sucht eine Uzwilerin ihren leiblichen Vater – ihr Aufruf wird innert kurzer Zeit über 1500 Mal auf Facebook geteilt Auf Facebook hat eine Frau aus Uzwil einen Aufruf gestartet. Mit Hilfe eines Kindheitsfotos will sie ihren leiblichen Vater finden. Die Suche begann allerdings schon vor über 30 Jahren.

Die zehnjährige Angelika Haag – das Bild wurde 1972 aufgenommen. Bild: zvg

Verschmitzt lächelnd blickt die zehnjährige Angelika Haag in die Kamera. Mit diesem Foto aus dem Jahre 1972 sucht sie nun ihren leiblichen Vater. Die heute 59-Jährige hat auf Facebook einen Aufruf gestartet. Mittlerweile wurde das Foto von über 1500 Menschen geteilt und so weitherum in Umlauf gebracht. «Als ich gesehen habe, wie oft das Foto schon geteilt wurde, sagte ich zu meinem Mann: ‹Ich chum Vögel über!›»

Bis auf die Tatsache, dass Angelika Haag ihren Vater schon damals nicht kannte, hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten vieles verändert, sogar ihr Name. Angelika Haag wurde zu Daniela W., ihren heutigen Nachnamen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. 1968, im Alter von sechs Jahren, ist sie adoptiert worden. «Meine Adoptivmutter gab mir den Namen Daniela. Sie wollte nicht, dass ich einen Namen habe, den mir eine andere Mutter gab.»

1987 hat sie offiziell den Namen Daniela angenommen. Mittlerweile ist sie verheiratet, wohnt mit ihrem Mann in Uzwil. Dort, wo sie 1962 auch zur Welt gekommen ist. Mit ihrer leiblichen Mutter habe sie immer ein gutes Verhältnis gehabt, mit dem Namen ihres Vaters wollte diese aber nie herausrücken.

«Meine Mutter weiss natürlich, wer der Vater ist. Aber sie wurde eingeschüchtert. Sie redet nicht.»

Die Vatersuche ging schon in den Achtzigerjahren los

W. hat eine konkrete Theorie, wie die Geschichte abgelaufen sein könnte: «Ich vermute, mein leiblicher Vater war schon verheiratet oder zumindest in einer Beziehung. Meine Mutter war damals 19-jährig, ist herumgekommen. Ich bin vermutlich aus einer kurzen Affäre entstanden, die niemals auskommen sollte.» Der Vater sei vermutlich etwas älter gewesen. W. schätzt seinen Jahrgang auf 1940. Sie ist sich sicher, dass früher oder später jede Wahrheit ans Licht kommt. Und sie will die Wahrheit unbedingt wissen. W. will ihren Vater kennenlernen.

Ihre Bemühungen begannen schon vor über dreissig Jahren. Immer wieder habe sie versucht, von ihrer Mutter mehr über ihren leiblichen Vater zu erfahren. Doch jegliche Fragen seien an der Mutter abgeprallt. Ein kleines Detail habe sie dennoch verraten: «Mein Vater hat damals Anfang der Sechzigerjahre bei der SBB in Bazenheid gearbeitet.»

Mit dieser neuen Information liess sich arbeiten. W. rief also in Bazenheid an und erkundigte sich nach ihrem Vater.

«Man nannte mir sogar einen Namen. So weit bin ich vorher noch nie gekommen.»

Voller Erwartung greift W. an einem Vormittag im Jahr 1990 zum Telefon und ruft den Mann an, der ihr leiblicher Vater sein soll. Vom anderen Ende der Leitung werden ihr aber ernüchternde Worte entgegengeschleudert. «Ich wurde von dem Mann zusammengestaucht. Er fragte mich, was mir eigentlich einfalle.»

Ihr leiblicher Vater arbeitete am Bahnhof Bazenheid, hier abgebildet in den Siebzigerjahren. Bild: PD

Witwe motiviert sie, weiter zu suchen

Nach dem Misserfolg bricht W. die Suche nach ihrem Vater ab. Zwar bleibt der Wunsch, ihn kennenzulernen, bestehen, doch aktive Bemühungen unternimmt sie keine mehr. Fast dreissig Jahre ruht die Geschichte, bis W. vergangenen Jahres über Facebook erfährt, dass der Mann, von dem sie dachte, er sei ihr Vater, gestorben sei. Über E-Mail hat sie kurzen Kontakt mit der Witwe des verstorbenen Mannes. Sie eröffnet W., dass ihr Mann nie etwas mit dem Bahnhof Bazenheid zu tun gehabt habe. «Aber die Sache habe sie nicht mehr losgelassen. Sie ermutigte mich, mit der Suche nach meinem leiblichen Vater weiter zu machen. Sie sagte, ich solle beim Staatsarchiv nachfragen, dann würde sich bestimmt alles aufklären.»

Von frischem Elan getrieben, nimmt W. ihre Nachforschungen wieder auf. Wie von der Frau vorgeschlagen, versucht sie es beim Staatsarchiv des Kantons St.Gallen.

«Ich wollte doch nur den Namen meines Vaters wissen. Doch ich bekam als Antwort, dass dies aus Datenschutzgründen nicht möglich sei.»

Immerhin bekommt W. die Unterlagen zum damaligen Vaterschaftsprozess. Zwar sind viele Stellen geschwärzt und dreissig Seiten, in denen das Leben ihrer Mutter durchleuchtet wird, fehlen aus Gründen des Datenschutzes. Einige neue Erkenntnisse gewinnt sie aber aus dem Dokument: «Die Unterlagen bestätigten mir, dass mein leiblicher Vater wirklich bei der SBB in Bazenheid gearbeitet hat. Ausserdem fand ich seinen damaligen Wohnort Wattwil heraus.»

«Ich will einfach endlich wissen, wer er ist»

Vergangenen Freitag setzte W. dann alles auf eine Karte und startete den Facebook-Aufruf, der nun so rege geteilt wird. «Ich will einfach endlich wissen, wer er ist. Ich will mit ihm reden. Vielleicht haben wir ja Gemeinsamkeiten.» Bei diesem Stichwort beginnt W. von ihrer früheren Leidenschaft, den Eisenbahnen, zu schwärmen. «Ich wollte schon immer eine Modelleisenbahn, aber meine Mutter sagte, das sei etwas für Buben. Meine erste Anschaffung, nachdem ich adoptiert wurde, war dann eine Brio-Eisenbahn.»

Und wenn der Aufruf nun tatsächlich Erfolg hat? Vater und Tochter hätten viel zu bereden. Die Chance, dass Daniela W. ihren leiblichen Vater ausfindig macht, war wohl noch nie so gross. Ihr Kindheitsfoto von 1972 dürften mittlerweile Zehntausende gesehen haben – vielleicht arbeitete einer davon Anfang der Sechzigerjahre bei der SBB in Bazenheid.