Mit dem Wegmacher im Alpstein unterwegs: «Die Wanderrouten sind nach diesem Winter stark beschädigt» Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse im Frühling sind einige Wanderwege im Alpsteingebiet noch nicht präpariert. Der einzige Wegmacher der Region hat nun Hochbetrieb und arbeitet bei jedem Wetter. Wanderern rät er, sich zu informieren. Raphael Rohner

Der Säntis ist von Regenwolken und Nebelschwaden verborgen und ein kalter Wind weht über die Felsen und Hügel im Alpstein. Trotz dem garstigen Wetter arbeitet eine Gruppe von Bauarbeiten mit schwerem Gerät bei in einem Waldstück auf über 1300 Metern über Meer. Sie tragen über zwei Meter lange Blechrinnen und Holzlatten über einen steinigen Waldweg. Das Wetter hat den Wanderwegen im Alpstein arg zugesetzt und diese müssen nun schnellstmöglich gesichert und präpariert werden. Für den einzigen Wegmacher der Appenzeller Wanderwege, Patric Hautle bedeutet das nun Hochbetrieb.

Er steht trotz strömendem Regen am Wanderweg mit einem Pickel in der Hand und koordiniert die Arbeiten am Wanderweg: «Das Wetter hat uns einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht und nun müssen wir halt Vollgas geben, dass wir die Wege parat bekommen.» Der späte und heftige Schneefall habe vielerorts die Wege kaputtgemacht. «Teils liegt noch immer Schnee auf den Wegen und wir können nicht abschätzen, wie schwer die Schäden sind. Beim Fählensee etwa, müssen wir wohl einen Bagger per Helikopter einfliegen. Da ist nichts mehr wo es eigentlich sein sollte», sagt Hautle und rümpft die Nase. Der Bergsee ist teilweise noch zugefroren. Ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Bergbauern wollen langsam aber sicher zur Alp auffahren und ihr Vieh über eben diese Wege treiben. Hautle ist zuversichtlich: «Das reicht schon irgendwie.»

Auch andernorts seien die Wanderwege noch nicht sicher. Beim Sämtisersee ist der Wanderweg unter Wasser und bei der Bogartenlücke beispielsweise liegt noch Schnee und der Weg ist verschüttet von niedergegangenen Lawinen und Geröll. Hautle rät den Wanderern und Berggängern: «Wer derzeit z'Berg gehen will, soll sich unbedingt vor Ort über den Zustand der Wege erkundigen. Teils waren wir bei exponierten Passagen noch gar nicht vor Ort.» Besonders exponierte Wege, wie den Lisengrat seien noch eine längere Zeit nicht begehbar. «Da muss erst der ganze Schnee weg, bis wir dazu kommen. Dann müssen wir wohl überall neue Seile anbringen und die Wege sichern», sagt Hautle und streicht sich mit der Hand über seine Stirn.

Für diesen Tag steht eine steile Passage zwischen dem Berggasthaus Scheidegg und Wasserschaffen an. Mehrere Regenrinnen und Holztritte müssen im steinigen Boden verlegt werden: «Der Weg wurde vor über 25 Jahren das letzte Mal gemacht und nun hat der Winter ihm so zugesetzt, dass wir die Tritte ausbessern müssen», sagt Hautle und trägt eine Eichen-Latte das Waldstück hinauf. Bei solchen Arbeiten ist der 39-jährige gelernte Dachdecker nicht allein. Er bekommt Gehilfen der Berggasthäuser. Einer, die dem Wegmacher dieses Jahr aushelfen, ist der 21-jährige gelernte Landwirt Ueli Hehli. Er seht am Wegrand und stopft mit der Schaufel bei den verlegten Rinnen die letzten Löcher zu: «Auch wenn es heute so richtiges Füsilier-Wetter ist, macht die Arbeit mega Spass. Ich wurde gerade mit der Rekrutenschule fertig und jetzt präpariere ich die Wege durch das schönste Gebiet des Landes, das ist doch was!?»