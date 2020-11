«Mit dem Lockdown begann unser Glück»: Wie sich ein junges Paar trotz Social Distancing lieben lernte Yannick und Lynn suchten einen Weg aus der Isolation, als das Leben im Frühling still stand. Über eine App lernten sie sich kennen. Eine Liebesgeschichte, die der Lockdown schrieb.

Das beste Mittel gegen Corona-Blues während des Lockdowns: Liebe. Fanden auch Lynn Rissi und Yannick Fischer - und damit zueinander. Bild: Arthur Gamsa

(St. Gallen, 4. November 2020)

«Hey, Yannick. Du strahlst etwas ganz Positives aus, bist mir gleich irgendwie aufgefallen.» «Hey Lynn. Danke Dir, Du im Fall aber auch, echt, dein Lächeln ist megaansteckend.» So ungewöhnlich waren die ersten ausgetauschten Sätze der beiden Protagonisten dieser Liebesgeschichte nicht. Zaghaft, unsicher, herantastend. Wären beide nicht ca. 111 Kilometer voneinander entfernt, die eine an ihrem Schreibtisch in St. Gallen, der andere auf dem Balkon der elterlichen Wohnung im Aargau gesessen, und hätte um sie herum, in der gesamten Schweiz und weltweit, ein bisher nie da gewesener Stillstand die Menschen in die eigenen vier Wände verbannt, läse sich ihre Geschichte wie die vieler junger Menschen.

Liebe, virenresistent

Lynn Rissi, Studentin der Multimediawissenschaften in Graubünden, und Yannik Buschor aus Fislisbach im Aargau, in der Lehre zum Gebäudetechniker Heizung, hätten einander wohl nie gefunden, hätte es das Virus, den Frühling 2020 und den Lockdown, den er mit sich brachte, nicht gegeben.

«An ihm bin ich sofort hängengeblieben»

«Ich hatte die App erst wenige Tage zuvor runtergeladen, da haben wir gematcht», sagt Lynn Rissi, sofort hat sie den Tag parat, an dem es anfing mit ihr und Yannick auf diese für sie so neue, aufregende Art. Nachdem sich ein Abschied vom Hörsaal und ein Übergang ins Homeschooling für die nächsten Monate abzeichnete, verliessen immer mehr Kommilitoninnen die Stadt. Schliesslich zog auch Lynn zurück ins elterliche St. Gallen. Dann folgte: ein Gefühl des Abgetrenntseins von der Welt. Sozialkontakte waren schlicht nicht möglich, oder die Freundinnen wagten sich nicht mehr hinaus. Abhilfe wollte sie mit der App Bumblee schaffen, bei der Freunde, Beziehungen online geknüpft werden können. «Und wenn es nur jemand ist, mit dem ich mich über die aktuelle Situation austauschen kann», dachte sich die 21-Jährige und begab sich auf die Suche nach Gleichgesinnten.

Jungsein im Pausemodus

Nie hätte sie vorher die Notwendigkeit einer solchen App gesehen – die Studentin liebt das Reisen, die Fotografie, lernt gerne neue Menschen und Kulturen kennen. Ähnlich erging es Yannick, der ebenfalls vom Büro ins Homeoffice zügeln musste:

«Wir hielten uns beide an die Vorgaben des Bundes,

so schwer es teilweise auch fiel.»

Alleine schon wegen Familienmitgliedern, die geschützt werden mussten. Doch bei aller Vernunft sind die beiden im Frühjahr 2020 dennoch eines: jung, darauf brennend, die Welt zu entdecken, sich und ihren Weg zu finden. All das lag nun im Schlummermodus. «Dass wir auf einer Wellenlänge schwimmen, das haben wir sofort gemerkt, also jedenfalls ich», sagt Yannick, schaut zu Lynn und nickt «mir kommt es vor, als würden wir uns schon viel länger kennen.»

Dating mit Distanzvorgabe

Auf die ersten Dialoge folgten Rituale. Kein Morgen ohne eine Begrüssung, die im virtuellen Postfach darauf wartete, beim Frühstück gelesen zu werden, kein Ins-Bett-Gehen ohne ein «Gute Nacht» mit vielen Herzen. Eine besondere Zeit, die auch mit Unsicherheit, Sorge und Einschränkungen für alle verbunden war. Zu viel Belastung für den Anfang einer jungen Beziehung? «Mitnichten», sagt die 21-Jährige, «wir haben es beide geschafft, trotz Corona kaum auf etwas verzichten zu müssen, im Gegenteil, wir waren glücklich, uns gefunden zu haben». Das erste Treffen fand zwar auf zwei Metern Distanz statt, und doch viel näher als digital. Für beide: «merkwürdig, aber toll». Yannick reiste in Lynns Heimatstadt, geplant waren drei, vier Stunden je nach Chemie. Aus den vier Stunden wurde Abend, wurde Nacht, wurden sieben. «Und ich wäre noch länger geblieben, hätte Lynn nicht arbeiten müssen.» Keine zwei Wochen später, am Hundestrand der Dreiweiern lag Yannicks Antwort auf Lynns Frage «Was sie denn nun seien» auch dementsprechend klar auf der Hand: «Seitdem sind wir ein Paar.»

To-do-Listen für ein «Nachcorona»

Einen Sommer später, an einem neblig-diesigen Herbstmorgen im November, sind sie wieder da, wo es begonnen hat: «Da auf dem Steg haben wir gesessen, erinnerst du dich?», Yannick nickt und beide staunen, wie die Zeit gerast ist und die Dinge um sie herum sich verändert haben. Die Bauarbeiten am Weierenareal sind im vollen Gange, teilweise liegen die Becken komplett leer. Das erstaunt die beiden, aber weder der verschwundene Badeweier, noch der Nebel, noch ein womöglich drohender erneuter Lockdown kann dem Paar wirklich etwas anhaben. «Wir machen einfach keine allzu grossen Pläne und nehmen es, wie es kommt.» Reisen, das würden die beiden aber doch gerne. «Machen wir aber einfach trotzdem – im Kleinen und unter Einhaltung der Coronamassnahmen» –, sei es via Airbnb in Zürich im August oder ausgiebige Tagesausflüge «raus aus dem Alltag». «Unsere To-do-Liste ist noch so lang», sagt Lynn.

«Weiter als Weihnachten planen wir vorerst nicht. Zur grössten Not haben wir beide ein Auto. Wir würden da schon eine Möglichkeit finden.» Einen Tanzkurs, den wollen sie aber machen, so bald es eben geht. Jetzt heisst es für beide erstmal wieder: Homeschooling, Verabredungen via Skype und Reisepläne auf Eis. Doch, komme was wolle, sie fürchten es nicht. Auf Wolke sieben schwebt es sich eben durch alles leichter – selbst durch eine Pandemie.