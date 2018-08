Affenglace gegen die Affenhitze im Gossauer Walter-Zoo

Die Hitzewelle in der Ostschweiz geht in die nächste Runde. Auch die Tiere in den Tierparks freuen sich in diesen Tagen über eine Erfrischung. Um seinen Schimpansen Abkühlung zu verschaffen, greift der Walter-Zoo in Gossau jetzt auf ein bewährtes Mittel zurück.