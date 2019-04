Mit 195 Kilometern pro Stunde ausserorts bei Lömmenschwil angehalten: St.Galler Polizei beschlagnahmt Motorrad In der Zeit zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag hat die Kantonspolizei St.Gallen im ganzen Kanton Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. 18 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, sechs Ausweisentzüge und ein angehaltener Raser sind die Bilanz dieser Messungen. Tim Naef

Was mit dem beschlagnahmten Motorrad geschieht, entscheidet die Staatsanwaltschaft im Rahmen des Strafverfahrens. (Symbolbild: Donato Caspari)

Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, wurden die Geschwindigkeitsmessungen Autobahn A1 Höhe Oberbüren, ausserorts in Lömmenschwil, Bollingen und Waldkirch sowie innerorts auf der Strecke zwischen Rheineck und Rorschacherberg und in Ebnat-Kappel durchgeführt. Insgesamt fuhren 18 Auto- bzw. Motorradfahrerinnen und -fahrer zu schnell; fünf davon mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.

In Lömmenschwil wurde zudem ein Raser angehalten: Das Motorrad eines 30-jährigen Bosniers war mit 195km/h anstatt der erlaubten 80 km/h gemessen worden. Der Mann musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte die Sicherstellung seines Motorrads. Was damit geschieht, entscheidet die Staatsanwaltschaft im Rahmen des Strafverfahrens.