Mit 162 km/h beim «Trüblirank» in Waldstatt vorbei – Polizei nimmt Raser den Ausweis auf der Stelle ab Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden hat am Samstagnachmittag auf der Urnäscherstrasse in Waldstatt eine Geschwindigkeitskontrolle im Ausserortsbereich durchgeführt. Dabei stoppte sie einen 47-jährigen Raser.

Der Raser musste seinem Fahrausweis auf der Stelle abgeben. (Symbolbild)

(kapo/chs) Spezialisten der Verkehrspolizei führten am Samstagnachmittag im Bereich «Trüblirank» im Ausserortsbereich eine Geschwindigkeitskontrolle in beiden Fahrtrichtungen durch. Wie die Polizei in einer Medienmitteilung festhält, passierte dabei ein Automobilist die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 162 km/h. Dem 47-jährigen Raser wurde der Führerausweis auf der Stelle entzogen und das Fahrzeug sichergestellt.

Zudem wurden vier Motorradfahrer und zwei Autofahrer mit Geschwindigkeiten zwischen 108 und 131 km/h gemessen. Die Lenker dieser Fahrzeuge werden sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.