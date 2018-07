Missbrauchsprozess in Freiburg: St.Galler zu neun Jahren Haft verurteilt

Im Fall des jahrelangen Missbrauchs eines Kindes aus Staufen bei Freiburg ist ein 37 Jahre alter St.Galler zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht Freiburg in seinem Urteil am Montag Sicherungsverwahrung an.