Missbrauchsfall im Bistum St.Gallen: Täter und Opfer standen bis vor kurzem in Kontakt

«Irregeleitete Rücksicht auf den Ruf der Kirche»: St.Galler Bischof schreibt offenen Brief zu sexuellen Übergriffen

Unterdrückung und Missbrauch liegen in der Kirche eng beieinander. Das schreibt der St.Galler Bischof Markus Büchel in einem offenen Brief. Er fordert, dass die Kirche ihren Umgang mit der Sexualität auf den Prüfstand stellt.