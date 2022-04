Militärjustiz Rätselhafter Schuss in Frauenfeld: Alles deutet darauf hin, dass er aus einer Militärwaffe stammt – Bestätigt ist aber nichts Seit Mitte Februar ermittelt die Militärjustiz, woher die Kugel kam, die einen Mann in einem Frauenfelder Wohnquartier verletzt hat. Der Mediensprecher sagt nur: Das Verfahren sei noch «im Stadium der vorläufigen Beweisaufnahme». Derweil munkelt man in Frauenfeld von ersten Erkenntnissen.

In diesem Frauenfelder Wohnquartier - direkt gegenüber vom Schulhaus Oberwiesen - wurde der Mann von einer Kugel getroffen. Auf dem Boden hat die Polizei drei Kreise eingezeichnet. Hier haben sich das Opfer, sein Bekannter und die beiden Kinder befunden, nachdem der Schuss fiel. Bild: Aylin Erol (11. Februar 2010)

Die Gerüchte sind weiter als die offizielle Information: Es sei wohl erwiesen, dass der rätselhafte Schuss, der im Februar in einem Wohnquartier einen Mann getroffen hat, aus einer Militärwaffe stammt, erzählt man sich in Frauenfeld. Der Mann hatte plötzlich einen Schmerz im Unterleib gespürt, der so stark war, dass er einen Arzt aufsuchte. Erst in der ärztlichen Praxis stellte sich heraus, dass der Mann von einer Kugel getroffen worden war. Aber weder er noch seine Begleitung hatten einen Schuss gehört.

Kantonspolizei gibt Untersuchung komplett an Militärjustiz ab

Anfangs ermittelte die Kantonspolizei. Doch schon nach wenigen Tagen wurde der Fall komplett an die Militärjustiz abgegeben, was darauf hindeutet, dass die Kugel aus einer Militärwaffe abgegeben wurde. Das Geschoss, das den Mann verletzt hat, wird tatsächlich auch in der Schweizer Armee verwendet. Das ist aber die einzige Information, die von der Militärjustiz zu bekommen ist.

Er könne nicht bestätigen, ob der Schuss von einer Militärwaffe abgegeben worden sei, sagt Mediensprecher Georg Fritz auf Anfrage. Das Verfahren befinde sich im Stadium der «vorläufigen Beweisaufnahme». Es ginge immer noch um die Frage, ob das Projektil aus einer Armeewaffe stamme. Dann müsse geklärt werden, aus welcher Waffe und wer den Schuss abgegeben habe. Eventuell werde ein Strafverfahren oder eine disziplinarische Untersuchung eingeleitet.

Falls ein Gutachten nötig ist, kann es lange dauern

Wie lange es noch dauern wird, bis Erkenntnisse vorliegen, lasse sich im Moment noch nicht sagen. Das hänge auch davon ab, ob Gutachten eingeholt werden müssten, sagt Fritz.

«Das kann je nach Aufwand Monate bis zu Jahre gehen.»

Die Militärjustiz spiele aber nicht auf Zeit, betont Fritz. «Wie die zivile Justiz unterliegen wir auch dem Beschleunigungsgebot.» Dieses besagt, dass Strafverfahren nicht unnötig verschleppt werden dürfen.