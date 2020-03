«Michael Götte verdient Ihre Stimme»: SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker greift per Leserbrief in den Wahlkampf ein

Nur in St.Gallen stolpert die SVP immer – schafft Michael Götte bei der Regierungsratswahl die Wende?

Nirgendwo in der Deutschschweiz hat die SVP einen so hohen Wähleranteil, aber bisher nur einen Sitz in der Regierung wie in St.Gallen. Warum ist das so? Ein Spurensuche.