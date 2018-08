Ostschweizer Metzger sind überzeugt: «Sinkendes Interesse für Grillfleisch liegt nicht am Feuerverbot»

In der Ostschweiz dürfen Holzkohlegrills derzeit nicht benutzt werden. Dies spüren auch einige Ostschweizer Metzgereien. Die Auswirkungen sind allerdings nicht so gravierend, wie man annehmen könnte. Tim Frei

Nicht marinierte Fleischstücke sind derzeit mehr gefragt als Grillspezialitäten.(Bild: Ralph Ribi)

Fans des Grillierens mit Holzkohle haben es derzeit schwer. Eine Konsequenz des Ende Juli eingeführten absoluten Feuer- und Feuerwerksverbots in den Kantonen St.Gallen und Thurgau sowie den beiden Appenzell ist, dass Holzkohlegrills nicht benutzt werden dürfen. Nur Elektro- und Gasgrills dürfen verwendet werden - allerdings nur auf nicht brennbarem Untergrund und wenn der Abstand zum Wald mindestens 40 Meter beträgt. Diese Woche teilte Kanton St.Gallen mit, dass am Verbot festgehalten wird. Der Grund: Die Waldbrandgefahr sei weiterhin sehr gross und die Trockenheit in den kommenden Tagen wetterbedingt immer noch kritisch.

Viel Holzkohle-Fans bringen es in der Regel nicht übers Herz, auf einen Gasgrill auszuweichen. Die Folge: Es wird weniger grilliert. Hat demnach auch der Fleischkonsum abgenommen? Bleiben Metzger gar auf ihren Grillspezialitäten sitzen? «Wir spüren in der Tat, dass mariniertes Fleisch weniger nachgefragt wird», sagt Andreas Meier, Bankmetzger bei der St.Galler Spezialitäten-Metzgerei Bechinger. Er ergänzt: «Von einem Einbruch kann aber keine Rede sein.»

Nicht alle Metzgereien betroffen

Es gibt auch Betriebe, die keine Auswirkungen beobachten konnten - zum Beispiel die Metzgerei Weber aus Oberbüren. Doch Ostschweizer Betriebe, die ein leicht abnehmendes Interesse an Grillfleisch und Grillwurst festgestellt haben, sind in der Mehrheit. Diese Erfahrung haben etwa die Appenzeller Fleisch und Feinkost AG gemacht sowie die Metzgerei Herrmann aus dem thurgauischen Sulgen, die Ochsen-Metzg aus Gossau und die Bernecker Metzgerei Kast.

Doch auch die Metzger dieser Betriebe relativieren. Philip Fässler, Geschäftsführer der Fleisch und Feinkost AG, sagt: «Nach wie vor machen Grill-Produkte zwei Drittel des Absatzes aus.» Auch Guido Brändle von der Ochsen-Metzg spricht davon, dass sich das Verbot bemerkbar mache: «Es läuft nicht mehr ganz so gut wie noch in der vorhergehenden Monaten.» Beide Metzger unterstreichen jedoch, dass der Rückgang nicht stark ausgefallen sei.

Kaltes ist gefragt

Die Metzgerei Herrmann hat auf das Verbot reagiert. «Wir tragen dem Rechnung, indem wir weniger Fleisch vorbereiten», sagt Werner Herrmann. Es könne dann vorkommen, dass die Kunden ein bisschen länger warten müssten, doch dies sei in der Regel kein Problem für sie.

Die Betriebe beobachten zudem, dass die Kunden auf Alternativen ausweichen. «Viele braten ein Fleischstück in der Pfanne oder entscheiden sich für einen Braten im Offen», so Andreas Meier. Vor allem Fleisch, das kalt gegessen werden könne, sei gefragt, sagt Guido Brändle: «Produkte wie Vitello tonnato oder Cervelats, die dann nicht auf den Grill kommen, werden oft gekauft». Er geht hierbei von einem Anstieg von rund 10-15 Prozent aus.

Zwei Metzger glauben nicht, dass das abnehmende Interesse am Verbot liegt. «Die Grillsaison hat bereits Ende April begonnen, dauert also bereits lange», sagt Philip Fässler und ergänzt:

«Ich habe den Eindruck, als hätten die Menschen langsam genug vom Grillieren und mehr Lust auf anderes.»

Die Nachfrage nach Speck sei etwa gestiegen. Und auch Anfragen nach Wild würden sich mehren. «Und dies obschon die Jagdsaison erst im September beginnt.» Guido Brändle hat ähnliche Erfahrungen gemacht: «Viele Leute haben genug lang grilliert und ein Bedürfnis nach anderen Produkten.»

Fast alle Metzger zeigen Verständnis

Obwohl sie nicht die Profiteure von diesem Verbot sind, bringen die meisten Metzger Verständnis für die Massnahme auf. «Wir sind darüber überhaupt nicht verärgert und können die Haltung des Kantons absolut nachvollziehen», sagt Werner Hermann. Auch Guido Brändle meint: «Das Verbot ist sinnvoll und schützt die Bevölkerung».

Anders schätzt dagegen Walter Kast von der Metzgerei Kast die Lage ein. «Während der Trockenheitsphase habe ich das noch verstanden. Doch nach den jüngsten Regenfällen verwundert es mich, dass die Behörden das Verbot nicht gelockert haben.»